4 марта «Зеленая лиса» приглашает в гости — на Георгиевском проспекте начинает работу центр психологии, нейрокоррекции и логопедии для взрослых и детей 01.03.2023 Реклама

4 марта 2023 года в Зеленограде начинает работу и открывает свои двери Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии для взрослых и детей «Зелёная лиса». Программа дня открытия порадует и взрослых, и самых маленьких гостей — рассказываем подробности.

Программа дня открытия порадует и взрослых, и самых маленьких гостей

«Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое…».

Вас ждут:

  • увлекательные мастер-классы для детей и родителей от специалистов центра
  • полезные семинары — тематические и в формате «вопрос-ответ»
  • ознакомительная экскурсия по Центру
  • вкусный кофе, интересные знакомства и тёплое дружеское общение
  • всем гостям приготовлены подарки и приятные скидки на услуги Центра.

Психологический центр «Зелёная лиса» приглашает и ждёт ВСЕХ в своём уютном и профессиональном пространстве!

Дата: 4 марта, с 10 до 16.

Предварительная запись: по телефонам 8-929-542-09-90, 8-925-866-11-39, 8-916-036-30-18.

Услуги центра «Зеленая лиса»

Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса» — это безусловный комфорт и научный подход квалифицированных специалистов во всех представленных областях.

  • Логопедия
  • Дефектология
  • Нейропсихология
  • Детская психология и детско-родительские отношения
  • Взрослая психотерапия
  • Семейная психотерапия
  • Бизнес-трекинг и коучинг
  • Психофизиология
  • Метамассаж.

Контакты

Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33к6

Телефоны: 8-929-542-09-90, 8-925-866-11-39, 8-916-036-30-18

Телеграм, Вконтакте

Метки:
логопед и развитие речи, психологические услуги
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4 марта «Зеленая лиса» приглашает в гости — на Георгиевском проспекте начинает работу центр психологии, нейрокоррекции и логопедии для взрослых и детей Реклама
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