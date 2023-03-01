4 марта 2023 года в Зеленограде начинает работу и открывает свои двери Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии для взрослых и детей «Зелёная лиса». Программа дня открытия порадует и взрослых, и самых маленьких гостей — рассказываем подробности.
«Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое…».
Вас ждут:
- увлекательные мастер-классы для детей и родителей от специалистов центра
- полезные семинары — тематические и в формате «вопрос-ответ»
- ознакомительная экскурсия по Центру
- вкусный кофе, интересные знакомства и тёплое дружеское общение
- всем гостям приготовлены подарки и приятные скидки на услуги Центра.
Психологический центр «Зелёная лиса» приглашает и ждёт ВСЕХ в своём уютном и профессиональном пространстве!
Дата: 4 марта, с 10 до 16.
Предварительная запись: по телефонам 8-929-542-09-90, 8-925-866-11-39, 8-916-036-30-18.
Центр психологии, нейрокоррекции и логопедии «Зелёная лиса» — это безусловный комфорт и научный подход квалифицированных специалистов во всех представленных областях.
- Логопедия
- Дефектология
- Нейропсихология
- Детская психология и детско-родительские отношения
- Взрослая психотерапия
- Семейная психотерапия
- Бизнес-трекинг и коучинг
- Психофизиология
- Метамассаж.
Адрес: Зеленоград, Георгиевский проспект, 33к6
Телефоны: 8-929-542-09-90, 8-925-866-11-39, 8-916-036-30-18