Программа дня открытия порадует и взрослых, и самых маленьких гостей

«Весна — это такое время года, когда очень хорошо начинать что-то новое…».

Вас ждут:

увлекательные мастер-классы для детей и родителей от специалистов центра

полезные семинары — тематические и в формате «вопрос-ответ»

ознакомительная экскурсия по Центру

вкусный кофе, интересные знакомства и тёплое дружеское общение

всем гостям приготовлены подарки и приятные скидки на услуги Центра.

Психологический центр «Зелёная лиса» приглашает и ждёт ВСЕХ в своём уютном и профессиональном пространстве!

Дата: 4 марта, с 10 до 16.

Предварительная запись: по телефонам 8-929-542-09-90, 8-925-866-11-39, 8-916-036-30-18.