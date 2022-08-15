В каких домах Зеленограда заменят лифты в 2023 году 15.08.2022 ZELENOGRAD.RU

Московский фонд капремонта определил новые адреса жилых домов в Зеленограде, где в следующем году заменят лифты — кабины и оборудование. Сообщаем адреса.

Перечень домов, сформированный фондом капремонта в конце 2021 года, сейчас дополнен еще восемью адресами. В некоторых из этих корпусов лифты уже начали менять — это значит, что в одних подъездах дома замена по плану стоит в этом году, в других — в следующем. Адреса определяют заранее, чтобы начать конкурсные процедуры — определить подрядчика разработки проекта и самих работ.

Лифты заменят в доме 5 на площади Юности, в корпусах 107В, 107 Г, 145, 146, 148, 162, 231, 232, 237, 301А, 301Б, 302А, 302Б, 339Б, 345 (жители говорят, в этом доме уже заменили), 352, 360, 365, 403, 409, 424В, 448, 451, 456, 522, 523, 524, 525, 526, 613, 802, 803, 834А, 834Б, 834В, 1539, 1616.

А что будет после 2023 года?

Новых конкурсов на замену лифтов в зеленоградских домах в рамках программы капремонта не объявляли с середины 2021 года. Но это нормально: заказы на текущий год размещались как раз в 2021-м, а осенью должны быть объявлены конкурсы на замену лифтов в 2023 году. В «Российском лифтовом союзе» считают, что с заменой лифтов по программе капремонта есть проблемы, потому что электронных конкурсов в первом квартале этого года объявлено на 72% меньше, чем за тот же период прошлого года. Заметнее всего закупки лифтов сократились в Москве: в январе—июле закуплено всего 35 штук, а годом ранее — 2,2 тысячи, пишет «Коммерсантъ». Снижение активности закупок новых лифтов объясняется, в частности, ростом цен. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков говорит, что с начала этого года из-за сложностей с импортом комплектующих себестоимость изготовления лифтов в среднем выросла на 30-40%. Всё это означает, что проблемы с заменой лифтов могут возникнуть в 2023—2024 годах, поскольку контракты на эти работы заключаются заранее.

В зеленоградских зданиях установлено более 3300 лифтов. Около 90% из них обслуживает компания «Специализированное предприятие «Практика» — это техобслуживание, монтаж, замена и капремонт лифтового оборудования. В апреле в «Практике» говорили, что все комплектующие в наличии, проблем с обслуживанием и ремонтом лифтов нет.

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По программе капремонта в домах, жители которых копят деньги на счете регионального оператора, лифты меняют в год окончания 25-летнего срока их службы. Если ежемесячные взносы накапливаются на спецсчете, могут поменять раньше.

Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Приёмка может затянуться.

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Метки:
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