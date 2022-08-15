Московский фонд капремонта определил новые адреса жилых домов в Зеленограде, где в следующем году заменят лифты — кабины и оборудование. Сообщаем адреса.
Перечень домов, сформированный фондом капремонта в конце 2021 года, сейчас дополнен еще восемью адресами. В некоторых из этих корпусов лифты уже начали менять — это значит, что в одних подъездах дома замена по плану стоит в этом году, в других — в следующем. Адреса определяют заранее, чтобы начать конкурсные процедуры — определить подрядчика разработки проекта и самих работ.
Лифты заменят в доме 5 на площади Юности, в корпусах 107В, 107 Г, 145, 146, 148, 162, 231, 232, 237, 301А, 301Б, 302А, 302Б, 339Б, 345 (жители говорят, в этом доме уже заменили), 352, 360, 365, 403, 409, 424В, 448, 451, 456, 522, 523, 524, 525, 526, 613, 802, 803, 834А, 834Б, 834В, 1539, 1616.
Новых конкурсов на замену лифтов в зеленоградских домах в рамках программы капремонта не объявляли с середины 2021 года. Но это нормально: заказы на текущий год размещались как раз в 2021-м, а осенью должны быть объявлены конкурсы на замену лифтов в 2023 году. В «Российском лифтовом союзе» считают, что с заменой лифтов по программе капремонта есть проблемы, потому что электронных конкурсов в первом квартале этого года объявлено на 72% меньше, чем за тот же период прошлого года. Заметнее всего закупки лифтов сократились в Москве: в январе—июле закуплено всего 35 штук, а годом ранее — 2,2 тысячи, пишет «Коммерсантъ». Снижение активности закупок новых лифтов объясняется, в частности, ростом цен. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков говорит, что с начала этого года из-за сложностей с импортом комплектующих себестоимость изготовления лифтов в среднем выросла на 30-40%. Всё это означает, что проблемы с заменой лифтов могут возникнуть в 2023—2024 годах, поскольку контракты на эти работы заключаются заранее.
В зеленоградских зданиях установлено более 3300 лифтов. Около 90% из них обслуживает компания «Специализированное предприятие «Практика» — это техобслуживание, монтаж, замена и капремонт лифтового оборудования. В апреле в «Практике» говорили, что все комплектующие в наличии, проблем с обслуживанием и ремонтом лифтов нет.
По программе капремонта в домах, жители которых копят деньги на счете регионального оператора, лифты меняют в год окончания 25-летнего срока их службы. Если ежемесячные взносы накапливаются на спецсчете, могут поменять раньше.
Работы проводятся в такой последовательности: замена дверей и оборудования шахты, замена оборудования машинного помещения, замена кабины, противовеса и подвески. Затем начинаются пусконаладочные работы и приёмка с участием Ростехнадзора. Приёмка может затянуться.