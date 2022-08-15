А что будет после 2023 года?

Новых конкурсов на замену лифтов в зеленоградских домах в рамках программы капремонта не объявляли с середины 2021 года. Но это нормально: заказы на текущий год размещались как раз в 2021-м, а осенью должны быть объявлены конкурсы на замену лифтов в 2023 году. В «Российском лифтовом союзе» считают, что с заменой лифтов по программе капремонта есть проблемы, потому что электронных конкурсов в первом квартале этого года объявлено на 72% меньше, чем за тот же период прошлого года. Заметнее всего закупки лифтов сократились в Москве: в январе—июле закуплено всего 35 штук, а годом ранее — 2,2 тысячи, пишет «Коммерсантъ». Снижение активности закупок новых лифтов объясняется, в частности, ростом цен. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков говорит, что с начала этого года из-за сложностей с импортом комплектующих себестоимость изготовления лифтов в среднем выросла на 30-40%. Всё это означает, что проблемы с заменой лифтов могут возникнуть в 2023—2024 годах, поскольку контракты на эти работы заключаются заранее.

В зеленоградских зданиях установлено более 3300 лифтов. Около 90% из них обслуживает компания «Специализированное предприятие «Практика» — это техобслуживание, монтаж, замена и капремонт лифтового оборудования. В апреле в «Практике» говорили, что все комплектующие в наличии, проблем с обслуживанием и ремонтом лифтов нет.