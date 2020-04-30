«В преддверии реновации все квартиры, которые продавались в этих домах, давно уже распроданы, — сообщает в своём видеоролике о 19-м микрорайоне агент по недвижимости Сергей Заводских. — Некоторые скупали по несколько квартир. Возможно, в прошлом году мой знакомый продал последнюю квартиру в этом микрорайоне».

Это не так, рассказал «Зеленоград.ру» руководитель агентства недвижимости «Альтернатива есть» Андрей Веселаго. «Прямо сейчас в базе [продажи жилья] есть три квартиры в пятиэтажках 19-го микрорайона. В период с января по середину апреля рекламировалось и было снято с рекламы еще пять. Все ли варианты были реальными, проданы ли эти квартиры, сказать сложно. Но если даже половина — фейки, то четыре из восьми — вполне реальные. Это абсолютно нормальный вариант для выборки в три месяца и в очень узкой локации, пока рынок недвижимости работал».

Вполне возможно, что какую-то часть квартир выкупили, чтобы потом заработать, отметил специалист, но — явно не все. Да и финансовая выгода на таком длинном отрезке сомнительна. Есть гораздо более быстрые способы заработать, когда имеются средства.



19-й микрорайон ждет почти полное обновление: здесь снесут все жилые дома, кроме корпуса 1925, и несколько нежилых зданий. Построят 22 жилых дома, в которых будет от 7 до 23 этажей. Вдоль Заводской улицы планируется построить в основном 14-этажные дома, на улице 1-го Мая — 9—12-этажные. В проекте четыре 22-этажных и три 23-этажных дома.