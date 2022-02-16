Можно ли так делать?

В общем, да. Высаживание деревьев зимой — это распространённая советская практика, объяснил арборист (специалиста по уходу за деревьями) и основатель компании Treedoctor Дмитрий Звонка. Если саженцы местные и качественные, если соблюдается технология посадки, то деревьям ничего не грозит. Но очень важно соблюдение множества нюансов. Например, если места для роста дерева под землей достаточно, то яма должна быть мелкой и очень широкой. Главное следить за своевременным поливом и за тем, чтобы летом уровень корневой шейки (то есть место перехода корня в ствол) был чуть выше уровня почвы.

Зима — это единственно возможное время для посадки крупномеров, считают в питомнике «Любимый сад» — деревья находятся в стадии «покоя», листва сброшена, жизненные процессы замедлены. Поэтому зимой риск неудачной пересадки минимален. Закрыть корневую систему мешковиной перед транспортировкой и прямо так и сажать — это правильное решение. При этом готовить место для посадки надо ещё осенью, сделав подходящую по размерам яму и засыпав её плодородным грунтом. При установке землю нужно сильно утрамбовать, мульчировать пространство вокруг ствола, сверху засыпать снегом и закрепить дерево колышками, которые можно снимать спустя два года.

Качественная, по всем правилам произведенная, посадка крупномера зимой — дело очень сложное, трудоемкое, требующее большого профессионализма и огромных затрат, сказано на сайте подмосковного «Питомника Савватьевых» со ссылкой на исследования советских учёных. Чтобы правильно высадить крупные саженцы зимой, их нужно готовить к этому как минимум с осени, на всех этапах соблюдать большую осторожность. Вдобавок к этому важно помнить о послепосадочном уходе ещё в течение двух-трёх лет: подкормке корней, притенении в жаркие дни, обрызгивании кроны водой.

Будут ли строители или «Жилищник» заниматься этим, пока неизвестно.