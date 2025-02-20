В Москве за отопление платят не только зимой — платёж распределяют равномерно на весь год. А в январе «Жилищник» берет показания общедомового счетчика тепла и сравнивает фактически потраченное тепло с начислениями за отопление жителям в течение прошедшего года. И считает, где был перерасход, а кто переплатил. Раньше сравнивали с показаниями счетчика тепла за предыдущий год, но с 2024 года принят новый порядок расчетов — берут показания счетчика за пять лет.

Корректировку платы за тепло для каждой квартиры делают не позднее 31 января. При этом управляющая компания должна распределить перерасход (доплату за отопление) на небольшие суммы в течение года. Допустим, подсчитали, что фактическое потребление по счетчику требует доплаты в 4000, значит, в платежке ежемесячно будут добавлять 333,3 рубля. Размер ежемесячной платы за отопление не сможет превышать величину 15% от прошлого года (без учета роста тарифа).

Это непрозрачная система — ведь у жителей нет доступа к общедомовому прибору учета тепла, пойти и проверить показания невозможно. А тем более за пять лет. Их с большой вероятностью можно получить в «Жилищнике» или МОЭКе, но это займет время, а оплатить коммуналку надо до 10 числа следующего месяца.

Использовать показания счетчика за пять лет стали, чтобы сгладить разницу в потреблении во время тёплых и холодных зим. После холодных плата за среднемесячный объем потребляемого тепла периодически завышалась. Например, после холодной зимы 2021 года в 2022-м рост ежемесячного платежа за отопление составил 25-50% к фактическому потреблению. Если домовой счетчик поставлен менее пяти лет назад, счет выставляют по фактическому периоду работы, но не менее трех месяцев.

С 1 марта регионы могут перейти на систему оплаты тепла только в течение отопительного периода. Но в Москве остается равномерная плата каждый месяц (включая летние) с перерасчетом по итогам каждого года и по средним показателям приборов учета за последние пять лет. Это право дано столице федеральным законом №532.