Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление 20.02.2025 ZELENOGRAD.RU

Вычеты или, наоборот, добавлением денег в платеже за отопление обнаружили зеленоградцы в единых платёжных документах (ЕПД) за февраль. Сумма перерасчета за отопление у всех разная. «Зеленоград.ру» собрал примеры платежек: кому-то добавили 600 рублей, кому-то убавили 50 рублей. Объясняем, откуда это взялось.

В Москве за отопление платят не только зимой — платёж распределяют равномерно на весь год. А в январе «Жилищник» берет показания общедомового счетчика тепла и сравнивает фактически потраченное тепло с начислениями за отопление жителям в течение прошедшего года. И считает, где был перерасход, а кто переплатил. Раньше сравнивали с показаниями счетчика тепла за предыдущий год, но с 2024 года принят новый порядок расчетов — берут показания счетчика за пять лет.

Корректировку платы за тепло для каждой квартиры делают не позднее 31 января. При этом управляющая компания должна распределить перерасход (доплату за отопление) на небольшие суммы в течение года. Допустим, подсчитали, что фактическое потребление по счетчику требует доплаты в 4000, значит, в платежке ежемесячно будут добавлять 333,3 рубля. Размер ежемесячной платы за отопление не сможет превышать величину 15% от прошлого года (без учета роста тарифа).

Это непрозрачная система — ведь у жителей нет доступа к общедомовому прибору учета тепла, пойти и проверить показания невозможно. А тем более за пять лет. Их с большой вероятностью можно получить в «Жилищнике» или МОЭКе, но это займет время, а оплатить коммуналку надо до 10 числа следующего месяца.

Использовать показания счетчика за пять лет стали, чтобы сгладить разницу в потреблении во время тёплых и холодных зим. После холодных плата за среднемесячный объем потребляемого тепла периодически завышалась. Например, после холодной зимы 2021 года в 2022-м рост ежемесячного платежа за отопление составил 25-50% к фактическому потреблению. Если домовой счетчик поставлен менее пяти лет назад, счет выставляют по фактическому периоду работы, но не менее трех месяцев.

С 1 марта регионы могут перейти на систему оплаты тепла только в течение отопительного периода. Но в Москве остается равномерная плата каждый месяц (включая летние) с перерасчетом по итогам каждого года и по средним показателям приборов учета за последние пять лет. Это право дано столице федеральным законом №532.

Читайте также
Отопление подорожает на 15-16 процентов. Это значительно больше, чем в прошлом году
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
отопление, коммунальные платежи, тарифы на жку, квартплата
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Почему в февральской платежке появился перерасчет за отопление Ответы
«Рисуем аниме. Персонажи с нуля» — бесплатный мастер-класс для детей в эту субботу Афиша
За нападение на контролёра в зеленоградском автобусе пассажир заплатит 100 тысяч рублей Новости
Студия «Smile Room» приглашает на косметическое отбеливание зубов — весь февраль подарки и скидки Реклама
В открытый люк упала женщина в 4-м микрорайоне Новости
После драки в автобусе 400T возбуждено уголовное дело о покушении на убийство — вмешался Следственный комитет Новости
Школа iq007 и педагог Децик Елена приглашают на занятия по направлению НейроEnglish Реклама
Сильный пожар возле Голубого и Андреевки во вторник вечером Новости
Строителям проезда между Центральным и Московским проспектами отключили электричество. Они запустили генератор, который сильно шумит. Зато со стройкой всё идёт неплохо Новости
Февраль — время настоящих мужчин! Реклама
Территорию в глубине 1-го микрорайона капитально реконструируют Новости
Ко дню всех влюбленных зеленоградские кафе и рестораны выпустили специальные десерты Новости
Баварские колбасы и пряная рулька в Зеленограде в ресторане БОРТ 305 Реклама
Автобус до метро «Ховрино» планируют запустить от Солнечногорска Новости
Скончалась ректор зеленоградского института ИМБО Любовь Яковлева Новости
Откройте мир гармонии с йогой в Зеленограде! Реклама
Каток с искусственным льдом привели в порядок только после завершения оттепели. Есть подозрения, что оборудование для наморозки льда не работает Новости
Зеленоградской семье передали награду погибшего в 1945 году родственника-фронтовика Новости
Реабилитация для детей в Зеленограде (РЦ «Прогресс») — 16 февраля пройдёт бесплатная диагностика с квалифицированным специалистом Реклама
Продолжается порча асфальта под видом уборки наледи Новости
Машины обстреливают из пневматики на Льяловском шоссе — это продолжается не первый год. А ещё стрелок «тренировался на кошках» Истории
Новый набор в школу изобретателей на 2025 учебный год в Зеленограде! Реклама
Повторная облава на безбилетников проходит сегодня утром в Ховрино Новости
Против руководства закрывшегося фитнес-клуба «Грин Сити» могут возбудить уголовное дело Новости
Гинекология 2.0 — медицинский центр «Литех» приглашает пройти обследования женщинам и мужчинам при подготовке к ЭКО Реклама
ДТП на Крюковской эстакаде. Есть пострадавший Новости
Пожар в корпусе 405А — в этом здании ресторан Temple Bar и кальян-бар Мята Platinum Новости
На уровне глазного института. В зеленоградском детском центре «Прозрение Кидс» ведут приём опытные врачи Реклама
Новую автобусную остановку устроили на Кутузовском шоссе. Вокруг почти ничего нет Новости
Расчет стоимости вывоза мусор от площади квартиры пытались оспорить в суде. Ничего не получилось Новости
Собрать робожука, приготовить бетон и сконструировать собственный мост: или почему дети бегут на занятия в «Склад Ума», как на праздник? Реклама
Тотальная проверка билетов проходит в Ховрино — на конечной остановке автобуса е41 Новости
Стали известны точные сроки замены лифтов в зеленоградских домах в 2025 году Новости
Международный Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП ведет набор на 2025 год — обучение очно или дистанционно Реклама
«Большинство родителей инвалидов живут в постоянном стрессе». Почему зеленоградским детям-инвалидам нужен центр комплексной реабилитации Истории
Фитнес DDX извинился и объяснил запрет на «общение посетителей» и совместные тренировки. В Зеленограде был всего один такой случай Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру