Почему протекает крыша на новой платформе станции Крюково, и когда это закончится. Объясняют строители 15.07.2022 ZELENOGRAD.RU

Платформу с навесом открыли на станции со стороны старого города два месяца назад. Во время ливня 7 июля навес сильно потёк. И теперь протекает при каждом дожде. Спросили строителей, в чём дело.

«Работы на объекте еще не завершены, и если возникают какие то проблемы, сразу же устраняем, — сообщили „Зеленоград.ру“ в компании „ОСК 1520“, занимающейся реконструкцией станции Крюково. — Герметичность навеса проверят, определят причину протечки и ликвидируют ее в ближайшее время».

7 июля на город обрушился «залповый» ливень — за час выпало около трети месячной нормы осадков. Затопило несколько улиц (смотрите подборку видео из городского чата).

Та же история была с навесом у метро «Ховрино», где стоят в очереди на 400-й автобус в Зеленоград. Крыша текла с момента открытия зоны автобусных остановок возле новой станции метро. Из-за щелей очередь постоянно заливали потоки воды: сначала — когда начал таять снег, потом — во время дождей. Через полгода после открытия её ремонтировали.

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Метки:
электричка, станция крюково
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