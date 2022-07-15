«Работы на объекте еще не завершены, и если возникают какие то проблемы, сразу же устраняем, — сообщили „Зеленоград.ру“ в компании „ОСК 1520“, занимающейся реконструкцией станции Крюково. — Герметичность навеса проверят, определят причину протечки и ликвидируют ее в ближайшее время».

7 июля на город обрушился «залповый» ливень — за час выпало около трети месячной нормы осадков. Затопило несколько улиц (смотрите подборку видео из городского чата).

Та же история была с навесом у метро «Ховрино», где стоят в очереди на 400-й автобус в Зеленоград. Крыша текла с момента открытия зоны автобусных остановок возле новой станции метро. Из-за щелей очередь постоянно заливали потоки воды: сначала — когда начал таять снег, потом — во время дождей. Через полгода после открытия её ремонтировали.