Комментировать
На автобусной платформе у метро «Ховрино» чинят крышу. Остановку 400-го снова перенесли 01.07.2019 ZELENOGRAD.RU

Автобус 400э останавливается теперь в начале посадочной платформы. Очередной «переезд» остановки случился в конце прошлой недели.

Пассажиры поначалу решили, что снова «бомбилы» постарались. В марте таксисты передвинули знак остановки 400-го тоже в начало платформы, потому что очередь мешала им собирать клиентуру. Но нет, в этот раз таксисты ни при чем.

На платформе сейчас ремонтируют крышу над платформой. Пассажиры надеются, что наконец уберут прорехи в стыках. Из-за щелей между куполами очередь постоянно заливали потоки воды: сначала — когда начал таять снег, потом — во время дождей.

Впрочем, не исключено, что сдвиг остановки и ремонт куполов над пассажирской платформой не связаны.

Остановка 400-го экспресса у метро «Ховрино» кочует с первых дней своего появления. Нынешний переезд уже шестой по счету с конца прошлого года.

Читайте также
Остановку 400-го у метро «Ховрино» вернут на прежнее место. Возможно, её сдвинули таксисты
Имеет ли для вас значение, что остановка 400э у метро «Ховрино» постоянно перемещается?
Да, постоянно приходится искать
Нет, остановку 400-го можно узнать по длинной очереди
Затрудняюсь ответить
Проголосовали 106 человек
 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама