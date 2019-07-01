Автобус 400э останавливается теперь в начале посадочной платформы. Очередной «переезд» остановки случился в конце прошлой недели.

Пассажиры поначалу решили, что снова «бомбилы» постарались. В марте таксисты передвинули знак остановки 400-го тоже в начало платформы, потому что очередь мешала им собирать клиентуру. Но нет, в этот раз таксисты ни при чем.

На платформе сейчас ремонтируют крышу над платформой. Пассажиры надеются, что наконец уберут прорехи в стыках. Из-за щелей между куполами очередь постоянно заливали потоки воды: сначала — когда начал таять снег, потом — во время дождей.

Впрочем, не исключено, что сдвиг остановки и ремонт куполов над пассажирской платформой не связаны.

Остановка 400-го экспресса у метро «Ховрино» кочует с первых дней своего появления. Нынешний переезд уже шестой по счету с конца прошлого года.