С 30 марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции ковид-19. Жителям разрешено покидать квартиру только в случае крайней необходимости, например, сходить за продуктами, вынести мусор, погулять с собакой. Эти и другие ограничения, введенные в Москве, будут действовать до конца апреля.

1 апреля Мосгордума приняла законопроект, позволяющий штрафовать жителей столицы, которые не соблюдают режим самоизоляции. Кого именно будут штрафовать, непонятно: автор законопроекта говорил, что только тех, кому Роспотребнадзор выдал предписание о карантине, но из текста закона этого не следует.

Поведение москвичей контролируют сотрудники полиции, а помогают им члены народных дружин. Этот институт был создан в Москве еще в начале 2000-х. Народная дружина — это общественное объединение граждан, которые добровольно охраняют общественный порядок. Это полноценная общественная организация с уставом и регистрацией в специальном реестре. В законе есть целый ряд ограничений на учреждение народных дружин — например, их нельзя создавать при политических партиях и религиозных организациях.