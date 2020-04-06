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Патрули дружинников проверяют москвичей во время карантина. Какие у них права и как отличить их от самозванцев? 06.04.2020 ZELENOGRAD.RU

Вместе с полицией улицы Москвы контролируют народные дружинники, они помогают распространять информацию о важности режима самоизоляции и просят людей не покидать квартиры без надобности. Рассказываем, как отличить дружинника от самозванца и какие у них есть полномочия.

С 30 марта в Москве действует режим всеобщей самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции ковид-19. Жителям разрешено покидать квартиру только в случае крайней необходимости, например, сходить за продуктами, вынести мусор, погулять с собакой. Эти и другие ограничения, введенные в Москве, будут действовать до конца апреля.

1 апреля Мосгордума приняла законопроект, позволяющий штрафовать жителей столицы, которые не соблюдают режим самоизоляции. Кого именно будут штрафовать, непонятно: автор законопроекта говорил, что только тех, кому Роспотребнадзор выдал предписание о карантине, но из текста закона этого не следует.

Поведение москвичей контролируют сотрудники полиции, а помогают им члены народных дружин. Этот институт был создан в Москве еще в начале 2000-х. Народная дружина — это общественное объединение граждан, которые добровольно охраняют общественный порядок. Это полноценная общественная организация с уставом и регистрацией в специальном реестре. В законе есть целый ряд ограничений на учреждение народных дружин — например, их нельзя создавать при политических партиях и религиозных организациях.

Как отличить дружинника

В законе о московской городской дружине указаны отличительные знаки: красная нарукавная повязка с желтой окантовкой и гербом Москвы, удостоверение с фотографией на подложке цветов российского флага, эмблема с изображением щита синего цвета с красно-желтым кантом, в центре щита герб Москвы.

Эти требования последний раз корректировались в 2015 году. Сейчас у дружинников встречаются также желтые жилеты с серыми эмблемами с гербом, черными эмблемами с надписью «народный дружинник».

Если к вам подошел дружинник, посмотрите, носит ли он форму, повязку и проверьте его удостоверение. Члены народных дружин обязаны предъявлять удостоверение по вашей просьбе. Все дружины действуют на своей территории — в удостоверении зеленоградских дружинников начальником Штаба народной дружины должен быть указан Васильев Дмитрий Владимирович.

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Полномочия дружинника

Дружинники помогают полиции и другим силовым ведомствам предупреждать и пресекать преступления. При этом дружинники не могут выдавать себя за сотрудников правоохранительных органов.

Народный дружинник, охраняя общественный порядок, обязан сообщать известные ему факты или сведения о готовящихся или совершенных преступлениях, иметь при себе удостоверение и внешние атрибуты дружинника. При обращении к нарушителям — разъяснять им причины и основания по ограничению их прав и свобод.

У дружинников есть право требовать от вас соблюдения общественного порядка и прекращения правонарушений, пресекать преступления и административные правонарушения. Он может потребовать предъявить документы, помочь полицейским доставить человека в отдел.

Подчиняться требованиям дружинников обязательно, если они законны. Невыполнение требований грозит штрафом до 2,5 тысяч рублей. Однако по сути, все, что может потребовать от вас дружинник — прекратить совершать правонарушение. Например, перестать распивать алкоголь на детской площадке и уйти в другое место. Если же вы просто сидите с друзьями во дворе (и не шумите ночью), он не вправе потребовать уйти.

Дружинники могут применять физическую силу только в крайнем случае — если жизни и здоровью дружинника или другого человека что-то явно угрожает. Он может задержать человека, если тот совершил уголовное преступление у него на глазах. За совершенное административное нарушение дружинникам задерживать нельзя.

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Метки:
коронавирус, эпидемия, охрана и безопасность
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Обсуждение
Ляляка Московская
28 минут назад
Это наш город ! Его строили энтузиасты , по комсомольским путёвкам , потом дети и внуки их тоже возделывали свой город электроники , любимый город. А теперь вертухаи из понаехавших будут нам запрещать ходить по нашему городу !

Хватит пугать людей неким вирусом ! В конце концов лучше месяц переболеть пневмонией , чем потерять работу и нищебродствовать всю оставшуюся жизнь. У кого - нибудь есть знакомые , заболевшие этой долбанной короной ? Нет ? Когда случается эпидемия гриппа , всегда болеет кто - то из знакомых или сами. Люди , включайте мозг ! Нас тупо грабят.

1. Методы фашистов середины 20-го века :
Если не подчинишься , тебя расстреляют. И в назидание ещё 10 человек. И их кровь будет на твоей совести.
2. Наше время:
Если не подчинишься , и выйдешь из конуры , то заболеешь и умрёшь. И заразишь ещё 10 человек , которые тоже заболеют и умрут. И это будет на твоей совести.
3. Делайте выводы.
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