Благоустройство после ремонта

После проведения земляных работ, к которым относится и укладка бордюров, и ремонт дорог, тот же подрядчик обязан благоустроить территорию до того состояния, в котором она была до старта работы. Например, восстановить кусты, газон, высадить деревья, зарыть ямы и заровнять асфальтом.

Оказалось, максимально допустимый срок проведения восстановительных работ в правилах проведения земляных работ Москвы не прописан. В Москве это зависит от того, на сколько выдан ордер на земляные работы — благоустройство также входит в общий срок работ. Если работы ведутся в октябре-апреле, высадку зеленых насаждений можно отложить не позднее чем на 1 мая.

А вот разобранное асфальтовое покрытие вывозится в течение рабочего дня. Складирование осколков на большее время запрещается.