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Новые бордюры на пешеходной дорожке сделали без понижения. Разве так можно? 17.07.2020 ZELENOGRAD.RU

На пешеходной дорожке возле корпуса 508 разбитые и крошащиеся бордюры заменили на новые. Но не сделали понижение высоты камня до уровня тротуара. Так что теперь заехать на него с детской коляской или на велосипеде сложно. До этого рабочие оставили на месте работ крупные обломки асфальта и дыру в дороге. Разобрались, как нужно было сделать.

Понижение бордюров

По строительным правилам, бордюрный камень должен быть обязательно занижен перед пешеходным переходом, и везде, где прерывается пешеходная зона. Для безопасного и комфортного передвижения высота заниженного бордюра должна составлять от 0 до 1,5 см. Преодоление высоты до 1,5 см обычно не представляет трудности для инвалида на коляске.

Проведение работ

Иногда между выкапыванием старого бордюрного камня и укладкой нового проходит много времени, а люди продолжают ходить по ремонтируемой дорожке.

Согласно рекомендациям по по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, при выполнении работ с разрытиями на тротуарах и пешеходных дорожках для прохода через траншеи надо ставить мостики. Такие мостики оборудуются перильными ограждениями и, при необходимости, пандусами для проезда велосипедистов и инвалидных колясок.

Благоустройство после ремонта

После проведения земляных работ, к которым относится и укладка бордюров, и ремонт дорог, тот же подрядчик обязан благоустроить территорию до того состояния, в котором она была до старта работы. Например, восстановить кусты, газон, высадить деревья, зарыть ямы и заровнять асфальтом.

Оказалось, максимально допустимый срок проведения восстановительных работ в правилах проведения земляных работ Москвы не прописан. В Москве это зависит от того, на сколько выдан ордер на земляные работы — благоустройство также входит в общий срок работ. Если работы ведутся в октябре-апреле, высадку зеленых насаждений можно отложить не позднее чем на 1 мая.

А вот разобранное асфальтовое покрытие вывозится в течение рабочего дня. Складирование осколков на большее время запрещается.

Что делать, если я увидел нарушение?

Сфотографируйте нарушение, точно определите его место и затем напишите жалобу. Например на портал «Наш город», в префектуру, а если с ними не получается — напишите в нашу редакцию.

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Метки:
озеленение и благоустройство, ремонт дорог
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Обсуждение
Kill Digit
2 часа назад
Больший вопрос вызывает зачем там вообще бордюр? Когда надо было просто закатать асфальт без всяких бордюров.
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