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Бордюры по всему городу теперь будут менять каждый год? Нет — математическое доказательство 24.07.2018 ZELENOGRAD.RU

По наблюдению горожан работы по замене бордюров в Зеленограде год от года становятся все масштабнее. В этом году объем работ оказался рекордным, а сам ремонт вообще затянулся на несколько месяцев. Zelenograd.ru выяснил, прекратится ли это когда-нибудь.

За последние шесть лет на зеленоградских улицах поменяли почти все бордюры. Это следует из данных, предоставленных Zelenograd.ru заместителем префекта Олегом Паниным. Количество бортового камня в ремонте с 2013 по 2018 год составило почти 103 тысячи погонных метров, а всего на улицах Зеленограда установлено 111 тысяч погонных метров.

До 2016 года в Зеленограде ремонтировали в среднем около 10 тысяч погонных метров в год. Но в последнее время объем работ каждый год практически удваивался. В нынешнем году запланировано отремонтировать рекордные 40,7 тысяч погонных метров — больше трети всех бордюров на дорогах. С чем связан такой рост, неизвестно.

Со следующего года неизбежно должно начаться снижение объема работ. Но если бетонный бордюрный камень будет быстро разрушаться, с 2021 года снова может начаться рост

Гарантийный срок на установку бортового камня (как и на новый асфальт) составляет 3 года. А значит, новые бордюры, поставленные в этом году не должны трогать, как минимум до 2022 года.

Сколько бордюров хотят заменить в 2019 году пока неизвестно. Но точно должно быть меньше, чем в 2018. Затем пик ремонта будет пройден и в следующие пару лет нас ждет резкое снижение объема работ.

Но это при условии, что, во-первых, их поставили правильно, с соблюдением всех норм, не будет случаев их механического повреждения, дороги будут правильно эксплуатироваться и обслуживаться. А если нет, то бордюры снова придется менять — уже по гарантии.

Когда бордюры надо менять

Официально бортовые камни подлежат замене при «отклонении от проектного положения», при наличии разрушений более чем на 20% площади открытой поверхности или сколов глубиной более трёх сантиметров (пункт 4.2.2 постановления правительства Москвы №762).

Необходимость замены и объемы работ определяет московский департамент ЖКХ, согласовывая их с административно-технической инспекцией (ОАТИ) с учреждение «Экспертавтодор». Зеленоградская префектура и зеленоградское учреждение «Автомобильные дороги», на чьём балансе находятся бордюры, к планированию работ не привлекаются, пояснил начальник управления ЖКХиБ префектуры Сергей Галустов. Зеленоградские дорожники занимаются текущим ремонтом, а в капитальном участия не принимают.

Раньше, до реконструкции улично-дорожной сети, в Зеленограде ставили гранитные бордюры, говорил префект Анатолий Смирнов. Местами они сохранились, и при ремонте дорог используются повторно. Сейчас в Зеленограде ставят бетонные бордюры. Их приходится менять каждые 3-5 лет.

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