Гарантийный срок на установку бортового камня (как и на новый асфальт) составляет 3 года. А значит, новые бордюры, поставленные в этом году не должны трогать, как минимум до 2022 года.

Сколько бордюров хотят заменить в 2019 году пока неизвестно. Но точно должно быть меньше, чем в 2018. Затем пик ремонта будет пройден и в следующие пару лет нас ждет резкое снижение объема работ.

Но это при условии, что, во-первых, их поставили правильно, с соблюдением всех норм, не будет случаев их механического повреждения, дороги будут правильно эксплуатироваться и обслуживаться. А если нет, то бордюры снова придется менять — уже по гарантии.