Временные разрывы между заменой бордюра и асфальта получаются из-за технологии работ: сначала приезжают специалисты-бордюрщики и ставят бортовые камни, затем фрезеровщики снимают асфальт и после них пригоняется техника для укладки асфальта. А то, что работы длятся так долго — это от большого объема.

Заменой асфальта и бордюров в Зеленограде, как и в Москве, занимается учреждение «Автомобильные дороги». Очевидно, работы проводятся одновременно по всему городу, потому что вокруг новых бордюров неделями не заделывается асфальт, образовываются ямы и сколы. Ямы положено засыпать асфальтобетонной крошкой, но это тоже делается не сразу. Полностью замену бордюров и асфальта планируется завершить до конца строительного сезона 2018 года — то есть, работать могут и до зимы.

«Может быть, это не очень совершенная технология, — сказал префект Анатолий Смирнов, — но мы довольны работами в этом году. У нас впервые появилась возможность масштабно заниматься асфальтом в микрорайонах. И теперь это будет каждый год». Раньше замена бордюров и асфальта в местных проездах проходила в рамках благоустройства дворов. В этом году объем таких работ в Зеленограде — около 500 тысяч квадратных метров дорог.

Раньше, до реконструкции улично-дорожной сети, в Зеленограде ставили гранитные бордюры. Местами они сохранились, и при ремонте дорог используется повторно. Сейчас город ставит бетонные бордюры. В одном и том же месте бордюр каждый год не меняют, подчеркнул Смирнов, — только в случае гарантийного ремонта, когда подрядчик переделывает бортовые камни за свой счет. Гарантия на бордюры составляет 36 месяцев.