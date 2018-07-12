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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Почему замена бордюров в этом году затянулась и зачем их вообще меняют так часто? Объясняет префект 12.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Бордюры меняют каждый год и зачастую в тех же местах. А в этом году их замена еще и затянулось чуть ли не месяцы. Почему так, объясняет префект Зеленограда Анатолий Смирнов.

фото: Zelenograd.ru

Временные разрывы между заменой бордюра и асфальта получаются из-за технологии работ: сначала приезжают специалисты-бордюрщики и ставят бортовые камни, затем фрезеровщики снимают асфальт и после них пригоняется техника для укладки асфальта. А то, что работы длятся так долго — это от большого объема.

Заменой асфальта и бордюров в Зеленограде, как и в Москве, занимается учреждение «Автомобильные дороги». Очевидно, работы проводятся одновременно по всему городу, потому что вокруг новых бордюров неделями не заделывается асфальт, образовываются ямы и сколы. Ямы положено засыпать асфальтобетонной крошкой, но это тоже делается не сразу. Полностью замену бордюров и асфальта планируется завершить до конца строительного сезона 2018 года — то есть, работать могут и до зимы.

«Может быть, это не очень совершенная технология, — сказал префект Анатолий Смирнов, — но мы довольны работами в этом году. У нас впервые появилась возможность масштабно заниматься асфальтом в микрорайонах. И теперь это будет каждый год». Раньше замена бордюров и асфальта в местных проездах проходила в рамках благоустройства дворов. В этом году объем таких работ в Зеленограде — около 500 тысяч квадратных метров дорог.

Раньше, до реконструкции улично-дорожной сети, в Зеленограде ставили гранитные бордюры. Местами они сохранились, и при ремонте дорог используется повторно. Сейчас город ставит бетонные бордюры. В одном и том же месте бордюр каждый год не меняют, подчеркнул Смирнов, — только в случае гарантийного ремонта, когда подрядчик переделывает бортовые камни за свой счет. Гарантия на бордюры составляет 36 месяцев.

Есть вопросы о жизни в городе? Спрашивайте — а мы поищем ответы.

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