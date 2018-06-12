По всему городу меняют бордюры. Отдельный вопрос — зачем менять бортовой камень (так он официально называется), который не выглядит разбитым. Но теперь ещё, после замены, вокруг новых бордюров неделями не заделывают асфальт.
Проблема есть везде, где меняли бордюры: на Озерной, Яблоневой и Сосновой аллеях, на улицах Юности, Радио, Болдов ручей и так далее. Вокруг новых бордюров нет нормального асфальта, образовались ямы, сколы. Да что говорить — достаточно посмотреть на фотографии.
Логику работ понять сложно. «2 июня у нашего корпуса 1129 выкорчевывают бордюрные камни, и при этом тротуар вдоль всего дома на половину его ширины тоже разломан. А месяц или полтора назад эти тротуары только заасфальтировали», — удивляется местная жительница.
Заменой бордюров и ремонтом асфальта занимается московское учреждение «Автомобильные дороги» по заказу департамента ЖКХ. Примечательно, что в технической документации порядок замены бордюров прописан довольно расплывчато. Требуется, чтобы асфальт ломали не далее 30 см от края бордюра (это уже нарушено). И что новый асфальт вокруг должны класть не ранее, чем через три дня после установки бордюров. А сколько времени вокруг бордюров асфальт может быть поломан, не регламентировано. То есть в худшем случае с ямами вокруг бордюров придется жить до окончания всех работ по ремонту дорог — до середины октября.
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