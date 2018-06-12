По всему городу меняют бордюры. Отдельный вопрос — зачем менять бортовой камень (так он официально называется), который не выглядит разбитым. Но теперь ещё, после замены, вокруг новых бордюров неделями не заделывают асфальт.

Проблема есть везде, где меняли бордюры: на Озерной, Яблоневой и Сосновой аллеях, на улицах Юности, Радио, Болдов ручей и так далее. Вокруг новых бордюров нет нормального асфальта, образовались ямы, сколы. Да что говорить — достаточно посмотреть на фотографии.