В Зеленограде стоят уличные фонари разного типа — и относительно старые, и более современные. На них нарастают сосульки подчас угрожающего размера. Такие замечены в 3, 11, 16 и других микрорайонах. Они могут упасть на голову прохожего или разбить машину.

Почему на фонарях образуются сосульки, непонятно. Профильные сайты и специалисты пишут и говорят о недостаточном нагреве светильников (светодиодных, энергосберегающих), неравномерном прогреве их корпуса, непродуманном дизайне. Есть мнения, что светильники закупают в Китае, и они не рассчитаны на русские зимы. В департаменте ЖКХ на этот вопрос не ответили, но сообщили,, куда сообщать о наледи опасного размера.

Надо звонить в диспетчерскую службу «Объединенной энергетической компании» (ОЭК): 8-495-587-87-60. Аварийно-восстановительная бригада должна в течение суток устранить нарушение, то есть сбить сосульку.