В квартирах тепло уже у большинства зеленоградцев, но 14% участников опроса «Зеленоград.ру» заявили, что в квартире холодно, хотя отопление работает (всего в опросе в соцсетях приняло участие более 2300 человек). «Жилищник» на это может отвечать, что температура в норме и соответствует погоде, но что это за норма?

По правилам, температура в квартирах должна быть не меньше 18-20 градусов тепла, в подъездах — не ниже 16. Для начала вы можете провести измерения самостоятельно с помощью бытового термометра. Для этого закройте все окна и двери, а термометр держите примерно в метре от пола в центре помещения. Также убедитесь, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.

Если температура оказалась ниже нормативной, сообщите в управляющую компанию (УК) по телефону 8-495-539-53-53 или через сервис «Вызов мастера» на сайте мэрии (выбирайте причину «непрогрев приборов отопления в комнате, квартире»). Сразу потребуйте, чтобы сотрудник УК зафиксировал проблему — сделал замеры и по итогам проверки составил акт.

Во-первых, этот документ даст возможность требовать перерасчет (через МФЦ), а во-вторых, даже сам факт такого вызова может стимулировать увеличить температуру в системе отопления. Если результат замеров УК вас не устроит или проблема не будет решаться, обращайтесь в жилищную инспекцию