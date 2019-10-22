— У человека есть загородный дом, он стоит на участке, участок огорожен забором. Значит, границы участка определены?

— Не обязательно. Границы земельного участка можно считать определенными только в случае, если документально все оформлено верно и в соответствии со всеми нормами. Конечно же, данные в Росреестр подаются, отталкиваясь от установленного забора на местности.



— Как делается межевание?

— В четыре этапа.

Первый: сбор и анализ имеющихся сведений об участке, анализ документов.

Второй: геодезическая съемка участка, определение координат его границ. Формирование схемы земельного участка и акта согласования границ.

Третий: собственник производит согласование границ земельного участка с соседями, подписывается акт согласования.

Четвертый: формирование межевого плана в электронном виде с электронной подписью кадастрового инженера, на диске.

Затем владелец отправляет межевой план в Росреестр. Росреестр вносит все координаты углов и погрешности в реестр. Всё — межевание сделано.

— Допустим, при покупке дома и участка в своё время межевание не провели. Какие проблемы могут возникнуть у владельцев?

— Таких проблем множество. Без межевания границы участка не определены, юридически подтвердить их невозможно. И в такой ситуации вполне вероятны споры с соседями, захват части участка. Или часть участка окажется на чужой земле — это так называемые наложения. По нашему опыту, чаще всего земельные споры происходят как раз между владельцами соседних участков.

— Можно же попробовать по-хорошему договориться с соседями.

— Если это получится. А как показывает практика, получается далеко не всегда. Согласование с соседями — одна из самых частых проблем, и подписание акта может занять время. Сосед может быть попросту вредным человеком, или ему кажется, что его права ущемлены, и он отказывается подписать акт. Если договориться с ним никак не удаётся, мы постараемся помочь — обсудить претензии, доказать, что земля разделена честно, предложить какие-то варианты урегулирования спора. Как правило, это работает. Ну, а если и это не поможет — земельный спор придется решать в суде.

— А если соседей нет? Уехали и бросили свой участок. И как связаться с ними, тоже неизвестно.

— В таком случае законом предусмотрены варианты уведомительного характера: заказным письмом (при наличии данных о собственнике) или же посредством публикации в СМИ — этот вариант законодательство разрешает применять, только в случае полного отсутствия информации о соседе. СМИ — это газета, обслуживающая конкретный населенный пункт. Кадастровый инженер найдет издание, подготовит текст. Его суть: «Уведомляем о проведении межевания на таком -то объекте».

Публикация делается за 30 дней. Если в этот срок никаких отказов от подписания актов от соседа не поступило, то в акте к межевому плану вместо подписи прикрепляется публикация.

— Если владелец участка хочет его продать, подарить, передать по наследству, межевание тоже нужно?



— Да. Без оформленного межевания нотариус не примет документы. Кстати, владелец может захотеть еще и разделить землю — например, с другими членами семьи. И тогда тоже нужно её размежевать. Межевые планы формируются не только для уточнения границ, но и для разделения, объединения или перераспределения земли.



— Участок могут изъять у собственника для государственных нужд. Что в этом случае даёт межевание?

— Да, это случается. Как сейчас при строительстве ЦКАД, например. Владельцам изъятых участков должна быть выплачена компенсация. А если участок не был размежеван, у него не было оформленных границ, то полноценной компенсации владелец может и не получить. Придется обращаться в суд и там доказывать, что участок находится именно в этой зоне застройки.

— В городе есть такая проблема. Собственники хотят поставить во дворе многоквартирного дома шлагбаум, чтобы не въезжали «чужие» машины. Но не могут этого сделать, потому что земельный участок, на котором стоит дом, не поставлен на кадастровый учет и не может быть признан придомовой территорией.

— … И собственники не могут им распоряжаться. Да, это известная проблема, этим мы тоже занимаемся. Чтобы присоединить придомовую территорию, нужно изготовить межевой план для департамента городского имущества или местных органов власти (в зависимости от того, где находится дома), чтобы те утвердили его, постановлением передали в собственность или в пользование жильцам, и передали данные в Росреестр.

— Сколько времени займет оформление документов?



— Наши стандартные сроки — 10 рабочих дней на геодезические работы и формирование актов согласования границ и 10 рабочих дней на межевой план.

— Почему вы советуете обращаться в ООО «БТИ»?

— очень большой опыт работы на кадастровом рынке, больше десяти лет в этой сфере. Все специалисты высококвалифицированные, регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. Суть их работы в том, чтобы клиенты максимально быстро смогли оформить все необходимые документы. В ООО «БТИ» можно заказать межевые и технические планы, топографические съемки, документы БТИ, схемы расположения земельных участков. Благодаря большому опыту, удаётся решать даже самые сложные вопросы.



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