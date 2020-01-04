Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку в Зеленограде и окрестностях. Адреса приёмных пунктов 04.01.2020 ZELENOGRAD.RU

Большая часть новогодних ёлок после праздников оказывается на помойках, а затем отправляется на мусорные полигоны. На свалках нет условий для естественного разложения деревьев, тогда как они весьма полезный ресурс для переработки. Выяснили, куда в Зеленограде и окрестностях можно сдать пихты, сосны и ели и что перед этим нужно сделать.

Где можно сдать ёлки на переработку в Зеленограде…

Акция «Ёлочный круговорот — 2020» в Зеленограде стартует 5 января и продлится по 28 февраля (включительно). Как и в прошлом году, в городе обустроено 19 пунктов приёма новогодних деревьев. Все точки доступны ежедневно в круглосуточном режиме, кроме «Дома лани». Публикуем адреса:

  • Никольский проезд, д. 2 («Дом лани»), 10:00—17:00 (ежедневно, кроме последнего понедельник месяца, — санитарный день);
  • корпус 165;
  • корпус 234;
  • корпус 351;
  • корпус 365;
  • корпус 403;
  • корпус 521;
  • корпус 617;
  • Крюковская площадь (у корпусов 834а, б, в);
  • корпус 901 (площадь у катка);
  • корпус 1013;
  • корпус 1137;
  • корпус 1206а;
  • корпус 1441;
  • корпус 1529;
  • корпус 1604;
  • корпус 1818;
  • корпус 2034 (каток);
  • корпус 2301 (каток).

Приёмные пункты следует искать рядом с указанными корпусами. На переработку принимают ели, пихты и сосны. Хвойные идут на щепу, топливо, корм некоторым животным, удобрения, почвогрунт или на производство деревянных изделий, например спортинвентаря.

…и в окрестностях

В Солнечногорском городском округе пункты приёма отслуживших новогодних ёлок будут работать с 15 января по 15 февраля. Вот их список:

Алабушево: на улицах Чкалова, Центральной и Кирова (у дома 1а).

Андреевка: возле домов 4, 17 и 20.

Брёхово: микрорайоны Митино Дальнее и Школьный (у корпуса 9).

Голубое: рядом с домом 2.

Менделеево: улица Куйбышева, дом 4.

Ржавки: возле дома 3.

Также по одному приёмному пункту в Ложках, Пешках, Поварово, Чашниково. Всего в Солнечногорском округе будет работать 21 пункт приёма хвойных деревьев.

Как подготовить дерево

Обязательно нужно снять все украшения, мишуру, искусственный снег, блёстки и прочее.

Дерево для удобства можно привезти завернутым в полиэтилен или ткань, но их придется затем забрать с собой.

Ветки можно обломать, поскольку их все равно будут измельчать.

Советы психологов: когда лучше расстаться с ёлкой

Взрослым ёлку лучше убирать накануне или в первый будний день после праздников. Для школьников правильнее — сразу после каникул. Так легче настроиться на рабочую волну.

Или же можно придерживаться традиции, то есть разобрать праздничное дерево непосредственно после старого Нового года. Лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детства, делится советами психологов РИА «Новости».

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