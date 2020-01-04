Где можно сдать ёлки на переработку в Зеленограде…

Акция «Ёлочный круговорот — 2020» в Зеленограде стартует 5 января и продлится по 28 февраля (включительно). Как и в прошлом году, в городе обустроено 19 пунктов приёма новогодних деревьев. Все точки доступны ежедневно в круглосуточном режиме, кроме «Дома лани». Публикуем адреса:

Никольский проезд, д. 2 («Дом лани»), 10:00—17:00 (ежедневно, кроме последнего понедельник месяца, — санитарный день);

корпус 165;

корпус 234;

корпус 351;

корпус 365;

корпус 403;

корпус 521;

корпус 617;

Крюковская площадь (у корпусов 834а, б, в);

корпус 901 (площадь у катка);

корпус 1013;

корпус 1137;

корпус 1206а;

корпус 1441;

корпус 1529;

корпус 1604;

корпус 1818;

корпус 2034 (каток);

корпус 2301 (каток).

Приёмные пункты следует искать рядом с указанными корпусами. На переработку принимают ели, пихты и сосны. Хвойные идут на щепу, топливо, корм некоторым животным, удобрения, почвогрунт или на производство деревянных изделий, например спортинвентаря.