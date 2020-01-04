Большая часть новогодних ёлок после праздников оказывается на помойках, а затем отправляется на мусорные полигоны. На свалках нет условий для естественного разложения деревьев, тогда как они весьма полезный ресурс для переработки. Выяснили, куда в Зеленограде и окрестностях можно сдать пихты, сосны и ели и что перед этим нужно сделать.
Акция «Ёлочный круговорот — 2020» в Зеленограде стартует 5 января и продлится по 28 февраля (включительно). Как и в прошлом году, в городе обустроено 19 пунктов приёма новогодних деревьев. Все точки доступны ежедневно в круглосуточном режиме, кроме «Дома лани». Публикуем адреса:
- Никольский проезд, д. 2 («Дом лани»), 10:00—17:00 (ежедневно, кроме последнего понедельник месяца, — санитарный день);
- корпус 165;
- корпус 234;
- корпус 351;
- корпус 365;
- корпус 403;
- корпус 521;
- корпус 617;
- Крюковская площадь (у корпусов 834а, б, в);
- корпус 901 (площадь у катка);
- корпус 1013;
- корпус 1137;
- корпус 1206а;
- корпус 1441;
- корпус 1529;
- корпус 1604;
- корпус 1818;
- корпус 2034 (каток);
- корпус 2301 (каток).
Приёмные пункты следует искать рядом с указанными корпусами. На переработку принимают ели, пихты и сосны. Хвойные идут на щепу, топливо, корм некоторым животным, удобрения, почвогрунт или на производство деревянных изделий, например спортинвентаря.
В Солнечногорском городском округе пункты приёма отслуживших новогодних ёлок будут работать с 15 января по 15 февраля. Вот их список:
Алабушево: на улицах Чкалова, Центральной и Кирова (у дома 1а).
Андреевка: возле домов 4, 17 и 20.
Брёхово: микрорайоны Митино Дальнее и Школьный (у корпуса 9).
Голубое: рядом с домом 2.
Менделеево: улица Куйбышева, дом 4.
Ржавки: возле дома 3.
Также по одному приёмному пункту в Ложках, Пешках, Поварово, Чашниково. Всего в Солнечногорском округе будет работать 21 пункт приёма хвойных деревьев.
Обязательно нужно снять все украшения, мишуру, искусственный снег, блёстки и прочее.
Дерево для удобства можно привезти завернутым в полиэтилен или ткань, но их придется затем забрать с собой.
Ветки можно обломать, поскольку их все равно будут измельчать.
Взрослым ёлку лучше убирать накануне или в первый будний день после праздников. Для школьников правильнее — сразу после каникул. Так легче настроиться на рабочую волну.
Или же можно придерживаться традиции, то есть разобрать праздничное дерево непосредственно после старого Нового года. Лучше не менять ничего радикально и придерживаться устоев, которые сформировались у человека с детства, делится советами психологов РИА «Новости».
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