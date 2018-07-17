В больнице рассказали, что профилактических отключений горячей воды в медкомплексе и его подразделениях не происходит. Когда МОЭК проводит ремонтные работы, то включают газовую котельную. Она оборудована специально для того, чтобы больница и роддом не оставались без горячего водоснабжения и все подразделения работали в обычном режиме.