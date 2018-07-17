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МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Как зеленоградская больница и роддом живут во время плановых отключений горячей воды 17.07.2018 ZELENOGRAD.RU

С 17 июля на десять дней отключили горячую воду в 7-м микрорайоне, где на Каштановой аллее расположена городская больница имени Кончаловского. А с 8 по 17 августа горячей воды не будет в «новом» городе. Здесь на улице Александровка в 14-м микрорайоне находится зеленоградский перинатальный центр (роддом). Выяснили, как медицинские учреждения переживают такие плановые отключения.

С сайта mos.ru

В больнице рассказали, что профилактических отключений горячей воды в медкомплексе и его подразделениях не происходит. Когда МОЭК проводит ремонтные работы, то включают газовую котельную. Она оборудована специально для того, чтобы больница и роддом не оставались без горячего водоснабжения и все подразделения работали в обычном режиме.

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