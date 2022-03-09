Почему нельзя просто снести эту перегородку? Раньше ведь так делали

Объединять балкон и жилую комнату или кухню то запрещали, то отменяли. С 2018 года делать это снова запрещено (постановление Правительства Москвы №1104-ПП). Такая перепланировка может привести в лучшем случае к теплопотерям, в худшем — к обрушению. «Как бы мы балкон ни утепляли, мы все равно его так не утеплим, потому что плиты в жилом доме многослойные, утеплитель положен внутри этих плит, а балконные перекрытия пустые, то есть все равно будет промерзание», — объяснял «Зеленоград.ру» начальник отдела по надзору за переустройством помещений Жилищной инспекции по Зеленограду.

Также на балкон нельзя выносить батарею, подключённую к общедомовой системе горячего водоснабжения или центрального отопления. Радиатор можно оставить на прежнем месте или перенести на другую стену. Но если понадобится прокладывать дополнительные проводящие сети, эти работы тоже придётся согласовывать с Мосжилинспекцией.

За самовольную перепланировку предусмотрен небольшой штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей. Но при этом вас обязуют восстановить прежнее устройство квартиры.