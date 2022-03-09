Объединение балкона и комнаты может показаться отличным решением, чтобы расширить пространство жилого помещения. Однако действующие правила запрещают такую перепланировку. Рассказываем, как всё-таки можно присоединить балкон к жилой комнате и не нарушить закон.
Объединять балкон и жилую комнату или кухню то запрещали, то отменяли. С 2018 года делать это снова запрещено (постановление Правительства Москвы №1104-ПП). Такая перепланировка может привести в лучшем случае к теплопотерям, в худшем — к обрушению. «Как бы мы балкон ни утепляли, мы все равно его так не утеплим, потому что плиты в жилом доме многослойные, утеплитель положен внутри этих плит, а балконные перекрытия пустые, то есть все равно будет промерзание», — объяснял «Зеленоград.ру» начальник отдела по надзору за переустройством помещений Жилищной инспекции по Зеленограду.
Также на балкон нельзя выносить батарею, подключённую к общедомовой системе горячего водоснабжения или центрального отопления. Радиатор можно оставить на прежнем месте или перенести на другую стену. Но если понадобится прокладывать дополнительные проводящие сети, эти работы тоже придётся согласовывать с Мосжилинспекцией.
За самовольную перепланировку предусмотрен небольшой штраф в размере 2-2,5 тысячи рублей. Но при этом вас обязуют восстановить прежнее устройство квартиры.
Проводить такие работы в тайне довольно трудно, так что на вас могут пожаловаться соседи. Или при переносе батареи отопления вам придется перекрывать стояк и о сносе балконной перегородки узнает сотрудник управляющей компании.
Например, в одной из квартир корпуса 2019 жильцы демонтировали оконно-дверной блок лоджии. Мосжилинспекция получила обращение по поводу незаконной перепланировки, проверила квартиру и обязала собственника вернуть всё, как было. Чье это было обращение, неизвестно, но скрыть перепланировку не удалось.
Есть, но не для всех квартир — это зависит от серии дома.
Вместо обычного оконно-дверного блока можно установить французские стеклянные двери от пола до полотка. При этом они должны находиться ровно на месте снесённого блока. Такие работы возможны не во всех домах, но это единственный законный способ присоединить балкон с жилым помещением.
Выяснить, возможно ли в вашей квартире установить французские двери, поможет обследование, которое в любом случае понадобится для получения разрешения в Мосжилинспекции.
Запрос на получение разрешения на перепланировку можно подать онлайн на mos.ru. Для этого нужно собрать пакет документов:
- правоустанавливающие документы на помещение, если право на него не зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)
- учетно-техническая документация на помещение, если этих сведений нет в базовом регистре
- письменное согласие всех членов семьи нанимателя (если помещение в соцнайме) или собственника (если помещение в собственности)
- подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки помещения; если перепланировка проводится по типовому проекту — в заявлении указывается номер проекта
- нотариально удостоверенная доверенность, если заявление будет подавать представитель
Проект перепланировки можно заказать у проектной организации, являющейся членом саморегулируемой организации (СРО). Список требований к содержанию проекта изложен в приложении №3 постановления Правительства Москвы от 25 октября 2011 года № 508-ПП.
Если вы планируете проводить перепланировку по типовому проекту, то заранее всё равно нужно обследовать помещение на предмет возможности сноса подоконного блока. По его результатам проектная организация оформляет заключение, которое отправляется в Мосжилинспекцию.
Цены на подготовку документации у разных компаний могут отличаться. Возьмём как пример цены государственного МосгорБТИ. Изготовление технического заключения и проекта на жилое помещение до 30 кв.м обойдутся в 12 тысяч рублей за каждое.
Обычно решение о согласовании приходит в течение 20 дней. Вместе с ним вам вышлют журнал производства работ с технологической последовательностью, сроками, качеством выполнения и условиями производства работ. Срок действия решения о согласовании — один год. Один раз его можно продлить на шесть месяцев. За это время нужно успеть провести все работы.
Весь процесс перепланировки нужно отражать в журнале, а на скрытые работы ещё оформлять дополнительные акты. Также до истечения срока действия разрешения нужно обратиться за оформлением акта о завершении работ. Сделать это можно онлайн на mos.ru. Для этого потребуется:
- паспорт заявителя
- оформленный журнал производства работ
- акты о скрытых работах, подписанные проектной организацией, подготовившей проект перепланировки
Затем с вами согласуют день проверки приёмочной комиссии. В этот день вы должны будете обеспечить присутствие представителя проектной организации. Если будут выявлены нарушения, вам предпишут их исправить. Если нет, то в течение десяти дней Мосжилинспекция подготовит акт о завершённой перепланировке.