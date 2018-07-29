25 июля стартовала программа «Мобильный избиратель», особенно актуальная для дачников, которые большую часть теплого сезона проводят вне столицы. Они смогут проголосовать на специально созданных экстерриториальных избирательных участках в подмосковных садовых товариществах, на железнодорожных и автобусных станциях, в региональных лечебницах. Что для этого нужно сделать?
Чтобы проголосовать не по месту основной регистрации, нужно подать заявление и указать номер удобного избирательного участка.
Сделать это можно с 25 июля по 7 сентября включительно несколькими способами:
- на портале госуслуг РФ (до 5 сентября);
- в любом московском центре «Мои документы» (МФЦ);
- пригласив специалиста центра госуслуг по телефону +7 495 777-77-77 (он привезет заявление и поможет его правильно заполнить — но только в Москве);
- в территориальной избирательной комиссии в Москве (до 5 сентября);
- в мини-офисах «Мои документы» в Московской области;
- в любом центре «Мои документы» в Калужской области;
- в мобильных офисах госуслуг «Мои документы» в Тульской и Владимирской областях.
Избирательные участки за пределами столицы работают в режиме мини-офисов МФЦ с 25 июля, а с 29 августа — за 10 дней до выборов — они приобретают статус участковых избирательных комиссий, куда также можно подать заявление о голосовании не по месту регистрации.
Все избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, то есть на два часа дольше обычного. Это сделано, в частности, для тех, кто все же хочет проголосовать по месту основной регистрации, но возвращается с дачи в город вечером.
Что касается мест для «дачных» избирательных участков, их предлагали сами москвичи на сайте mos.ru, в центрах «Мои документы» и в Московской избирательной комиссии. Всего поступило более 18 тысяч предложений. Список временных участков Мосгоризбирком утвердил 12 июля.
Список с адресами временных («дачных») избирательных участков на выборах мэра Москвы в 2018 году
! Если по каким-то причинам у «дачного» избирателя, уже подавшего заявление, изменились планы и у него не получается проголосовать там, где планировал, то за ним по-прежнему остается право проголосовать на избирательном участке по месту основной прописки, сообщает сайт московского правительства, публикуя карту участков.
Все вопросы о том, как проголосовать на выборах мэра, можно задать по телефонам:
- избирательной комиссии: 8 (495) 633-51-56; 8 (495) 633-51-16;
- горячей линии Правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На сегодняшний день Мосгоризбирком утвердил четырех кандидатов на пост столичного градоначальника: 37-летний депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, 45-летний предприниматель Вадим Кумин от КПРФ, 37-летний глава Таганского муниципалитета Илья Свиридов от «Справедливой России» и 60-летний действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец.
Однако, возможно, появится пятый — 57-летний предприниматель Михаил Балакин от партии «Союз горожан». Ранее ему отказали в регистрации, после того как трое муниципальных депутатов отозвали свои «листы поддержки». В итоге кандидату не хватило необходимых голосов. На днях Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра столицы.
«Все три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов, мой доверитель не присутствовал при проставлении подписей, что подтверждает, что они были проставлены без какого-либо давления», — цитирует агентство «Москва» заявление представителя Балакина в суде.
Мосгоризбирком пока не решил, обжаловать ли решение суда о регистрации Балакина на выборы мэра. Принять решение по соответствующему вопросу избирательная комиссия может по 30 июля включительно, сообщает ТАСС.
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