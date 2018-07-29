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Как и где москвичам проголосовать на выборах мэра не по месту регистрации? 29.07.2018 ZELENOGRAD.RU

25 июля стартовала программа «Мобильный избиратель», особенно актуальная для дачников, которые большую часть теплого сезона проводят вне столицы. Они смогут проголосовать на специально созданных экстерриториальных избирательных участках в подмосковных садовых товариществах, на железнодорожных и автобусных станциях, в региональных лечебницах. Что для этого нужно сделать?

Чтобы проголосовать не по месту основной регистрации, нужно подать заявление и указать номер удобного избирательного участка.

Сделать это можно с 25 июля по 7 сентября включительно несколькими способами:

  • на портале госуслуг РФ (до 5 сентября);
  • в любом московском центре «Мои документы» (МФЦ);
  • пригласив специалиста центра госуслуг по телефону +7 495 777-77-77 (он привезет заявление и поможет его правильно заполнить — но только в Москве);
  • в территориальной избирательной комиссии в Москве (до 5 сентября);
  • в мини-офисах «Мои документы» в Московской области;
  • в любом центре «Мои документы» в Калужской области;
  • в мобильных офисах госуслуг «Мои документы» в Тульской и Владимирской областях.

Избирательные участки за пределами столицы работают в режиме мини-офисов МФЦ с 25 июля, а с 29 августа — за 10 дней до выборов — они приобретают статус участковых избирательных комиссий, куда также можно подать заявление о голосовании не по месту регистрации.

Все избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, то есть на два часа дольше обычного. Это сделано, в частности, для тех, кто все же хочет проголосовать по месту основной регистрации, но возвращается с дачи в город вечером.

Что касается мест для «дачных» избирательных участков, их предлагали сами москвичи на сайте mos.ru, в центрах «Мои документы» и в Московской избирательной комиссии. Всего поступило более 18 тысяч предложений. Список временных участков Мосгоризбирком утвердил 12 июля.

Список с адресами временных («дачных») избирательных участков на выборах мэра Москвы в 2018 году

! Если по каким-то причинам у «дачного» избирателя, уже подавшего заявление, изменились планы и у него не получается проголосовать там, где планировал, то за ним по-прежнему остается право проголосовать на избирательном участке по месту основной прописки, сообщает сайт московского правительства, публикуя карту участков.

Все вопросы о том, как проголосовать на выборах мэра, можно задать по телефонам:

  • избирательной комиссии: 8 (495) 633-51-56; 8 (495) 633-51-16;
  • горячей линии Правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На сегодняшний день Мосгоризбирком утвердил четырех кандидатов на пост столичного градоначальника: 37-летний депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, 45-летний предприниматель Вадим Кумин от КПРФ, 37-летний глава Таганского муниципалитета Илья Свиридов от «Справедливой России» и 60-летний действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец.

Кандидаты на пост мэра Москвы на выборах-2018 (слева направо): Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов, Сергей Собянин

Однако, возможно, появится пятый — 57-летний предприниматель Михаил Балакин от партии «Союз горожан». Ранее ему отказали в регистрации, после того как трое муниципальных депутатов отозвали свои «листы поддержки». В итоге кандидату не хватило необходимых голосов. На днях Мосгорсуд признал незаконным отказ МГИК Балакину в регистрации кандидатом на должность мэра столицы.

«Все три депутата подтвердили, что самостоятельно проставляли подписи без поощрения, все подписи были проставлены в разное время у разных нотариусов, мой доверитель не присутствовал при проставлении подписей, что подтверждает, что они были проставлены без какого-либо давления», — цитирует агентство «Москва» заявление представителя Балакина в суде.

Мосгоризбирком пока не решил, обжаловать ли решение суда о регистрации Балакина на выборы мэра. Принять решение по соответствующему вопросу избирательная комиссия может по 30 июля включительно, сообщает ТАСС.

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