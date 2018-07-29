Чтобы проголосовать не по месту основной регистрации, нужно подать заявление и указать номер удобного избирательного участка.

Сделать это можно с 25 июля по 7 сентября включительно несколькими способами:

на портале госуслуг РФ (до 5 сентября);

в любом московском центре «Мои документы» (МФЦ);

пригласив специалиста центра госуслуг по телефону +7 495 777-77-77 (он привезет заявление и поможет его правильно заполнить — но только в Москве);

в территориальной избирательной комиссии в Москве (до 5 сентября);

в мини-офисах «Мои документы» в Московской области;

в любом центре «Мои документы» в Калужской области;

в мобильных офисах госуслуг «Мои документы» в Тульской и Владимирской областях.

Избирательные участки за пределами столицы работают в режиме мини-офисов МФЦ с 25 июля, а с 29 августа — за 10 дней до выборов — они приобретают статус участковых избирательных комиссий, куда также можно подать заявление о голосовании не по месту регистрации.

Все избирательные участки будут работать с 08:00 до 22:00, то есть на два часа дольше обычного. Это сделано, в частности, для тех, кто все же хочет проголосовать по месту основной регистрации, но возвращается с дачи в город вечером.

Что касается мест для «дачных» избирательных участков, их предлагали сами москвичи на сайте mos.ru, в центрах «Мои документы» и в Московской избирательной комиссии. Всего поступило более 18 тысяч предложений. Список временных участков Мосгоризбирком утвердил 12 июля.

Список с адресами временных («дачных») избирательных участков на выборах мэра Москвы в 2018 году

! Если по каким-то причинам у «дачного» избирателя, уже подавшего заявление, изменились планы и у него не получается проголосовать там, где планировал, то за ним по-прежнему остается право проголосовать на избирательном участке по месту основной прописки, сообщает сайт московского правительства, публикуя карту участков.

Все вопросы о том, как проголосовать на выборах мэра, можно задать по телефонам:

избирательной комиссии: 8 (495) 633-51-56; 8 (495) 633-51-16;

горячей линии Правительства Москвы: 8 (495) 777-77-77.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. На сегодняшний день Мосгоризбирком утвердил четырех кандидатов на пост столичного градоначальника: 37-летний депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, 45-летний предприниматель Вадим Кумин от КПРФ, 37-летний глава Таганского муниципалитета Илья Свиридов от «Справедливой России» и 60-летний действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец.