Выборы мэра Москвы пройдут в этом году 9 сентября — «в самое „дачное“ воскресенье осени», как назвал его нынешний градоначальник Сергей Собянин.

В середине мая Собянин внес в Мосгордуму предложение создать временные избирательные участки за пределами столицы. Та приняла соответствующие поправки к Избирательному кодексу города, и москвичи получили возможность поучаствовать в выборах, не покидая загородные дома и не меняя планы на отдых. Ранее такой механизм голосования — не по месту жительства, а по месту временного пребывания — назвали «мобильный избиратель» и опробовали на президентских выборах в марте 2018 года.

Специальная рабочая группа, созданная Мосгоризбиркомом (МГИК), сформировала предварительный перечень мест, где технически можно разместить временные избирательные участки для проведения выборов мэра Москвы. Конкретные места определяли с участием горожан.

Жители столицы оставляли свои пожелания на портале mos.ru или направляли в адрес МГИК. Также предложения дачников собирали в центрах госуслуг «Мои документы».

При составлении списка временных избирательных участков комиссия учитывала определенные критерии. В частности, на территории для размещения участка должны находиться не менее тысячи москвичей в радиусе двух километров. Немаловажной посчитали пешеходную и транспортную доступность участков. Рассматривали возможность выбрать помещение или площадку, где технически реально установить модульную конструкцию, организовать видеонаблюдение и соблюсти другие условия, «которые помогут обеспечить полное соответствие участка требованиям выборного законодательства», говорится на сайте мэра Москвы.

Вместе с рабочей группой горизбиркома разработкой критериев занимались представители общественных организаций, а также члены СНТ и дачных товариществ, которые пожелали стать наблюдателями на предстоящих выборах градоначальника.

Всего в центры госуслуг, МГИК и на портал mos.ru поступило более 15 тысяч предложений об открытии избирательных участков за пределами столицы. В основном — в Московской области. Были заявки на открытие временных избирательных участков и в других регионах страны, популярных для летнего отдыха. Например, в Сочи, Крыму, Краснодарском крае. Такие участки, возможно, появятся и в Тверской области, но данных пока нет.

Сбор адресов на сайте мэра продолжается, еще можно подать заявку. Список «дачных» избирательных участков планируют утвердить 12 июля.

Любые вопросы по организации избирательных участков неподалеку от дачи и голосованию на них можно задать по телефонам горячей линии Московской городской избирательной комиссии: +7 (495) 633-51-56; +7 (495) 633-51-16.

Предварительный перечень мест, где технически можно разместить временные избирательные участки

В Солнечногорском районе на данный момент определили 13 потенциальных адресов для размещения временных избирательных участков по выборам мэра Москвы, в Клинском районе — 4 места.