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Мосгоризбирком утвердил список кандидатов на пост мэра Москвы 15.07.2018 ZELENOGRAD.RU

Мосгоризбирком зарегистрировал четырех претендентов на должность столичного градоначальника. Еще один кандидат не прошел «муниципальный фильтр», после того как три депутата отозвали свои голоса в его поддержку.

В финальный список попали 37-летний депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, 45-летний предприниматель Вадим Кумин от КПРФ, 37-летний глава Таганского муниципалитета Илья Свиридов от «Справедливой России» и 60-летний действующий мэр Сергей Собянин как самовыдвиженец.

Кандидаты на пост мэра Москвы на выборах-2018 (слева направо): Михаил Дегтярев, Вадим Кумин, Илья Свиридов, Сергей Собянин

Избирательная кампания в столице официально стартовала 2 июня, когда Мосгордума утвердила дату выборов мэра — 9 сентября 2018 года. С 4 июня избирком начал принимать документы на регистрацию и завершил процедуру 3 июля. Список кандидатов определился 12 июля после проверки подписей и остальных документов.

Чтобы попасть в лист голосования, кандидатам от партий требовалось собрать от 110 до 115 подписей депутатов минимум в 110 муниципальных образованиях. Самовыдвиженцам, кроме того, было необходимо заручиться поддержкой почти 40 тысяч избирателей. Точнее, от 36,1 тысячи до 39,7 тысячи, то есть 0,5% от общего числа избирателей в Москве. Это в два раза меньше, чем на прошлых выборах мэра в 2013 году — тогда требовалось собрать 73 тысячи подписей.

Дегтярев собрал 120 подписей депутатов из 120 муниципальных округов. Кумин подал 114 подписей депутатов, все — из разных округов. Свиридов собрал 112 подписей из 112 муниципальных округов. Собянин предоставил 115 подписей депутатов и 39 689 подписей избирателей, сообщает РИА Новости. Из них проверили 7 217 подписей, недействительными признали 23, или 0,3%, уточняет ТАСС.

Пятидесятисемилетний предприниматель Михаил Балакин, кандидат от партии «Союз горожан», собрал 112 листов поддержки из 111 муниципальных округов, но позже трое депутатов из трех округов подали в МГИК заявления с просьбой не учитывать их подписи. В итоге избирком отказал Балакину в регистрации, притом что, согласно Избирательному кодексу Москвы (ст. 34, ч. 17), «отзыв депутатом представительного органа местного самоуправления или главой муниципального образования своей подписи не допускается». Если только депутата не принуждали или не давали ему вознаграждения за подпись. По тому же кодексу подписи заверяются нотариально.

Документы в Мосгоризбирком подал также 38-летний оппозиционер и экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, кандидат от партии «Гражданская инициатива». Однако он собрал всего 76 подписей, и не все они от разных округов, но вместе с ними Гудков сдал 116 писем муниципальных депутатов в его поддержку. Этого не хватило, чтобы пройти «муниципальный фильтр».

Выборы мэра пройдут в единый день голосования — 9 сентября. На эту же дату назначено, в частности, голосование за губернатора Московской области и муниципальных депутатов в поселках Андреевка и Менделеево.

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