На должность столичного градоначальника претендовали 33 человека, в итоге документы подали шестеро кандидатов, один из которых не прошел через муниципальный фильтр. Прием завершился в шесть часов вечера во вторник, 3 июля.

Все необходимые документы сдали пять кандидатов: от партии «Союз горожан» — Михаил Балакин (экс-глава строительной компании СУ-155), от КПРФ — Вадим Кумин, от ЛДПР — Михаил Дегтярев (глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи), от «Справедливой России» — Илья Свиридов и в качестве самовыдвиженца — нынешний мэр Москвы Сергей Собянин.

«26 кандидатов из 33 сами отказались от участия в выборах мэра Москвы, заявив об этом публично или не став представлять документы», — сказал Интерфаксу председатель Мосгоризбиркома (МГИК) Валентин Горбунов.

Среди тех, кто снял свою кандидатуру с выборов мэра Москвы (в пользу Собянина), был выпускник МИЭТа — космонавт Сергей Ревин.

Документы на регистрацию также представил кандидат от партии «Гражданская инициатива» Дмитрий Гудков, однако он набрал 76 подписей муниципальных депутатов при необходимом минимуме в 110 (тот самый фильтр).

Кроме того, о своем намерении баллотироваться на пост мэра заявлял лидер группы «Коррозия металла» Сергей Троицкий, известный под прозвищем Паук. Он подал в МГИК заявление, что накануне, 3 июля, артист Никита Джигурда сжег собранные (в достаточном количестве) музыкантом в свою пользу подписи избирателей и муниципальных депутатов. И в связи с этим попросил продлить срок принятия документов или зарегистрировать его без этих документов.

Джигурда также позиционировал себя как кандидата в градоначальники, но не предоставил в избирком необходимые для выдвижения документы. В заключительный регистрационный день он прибыл к зданию Мосгоризбиркома в сопровождении оркестра волынщиков, рассказывает ТВЦ. Артист заявил, что принес в избирательную комиссию миллион подписей москвичей (уместившийся в одной картонной коробке), а сам является как бы единственным представителем оппозиции. Суть своей программы, по версии ТВЦ, он свел к необходимости поднять ведическую культуру и возвести всех женщин в богини.

Сергей Собянин, в свою очередь, еще за день до окончания регистрации представил в горизбирком почти 40 тысяч подписей избирателей. Необходимый минимум для самовыдвиженца — 36 тысяч «автографов» в дополнение к 110 голосам муниципальных депутатов. Коробки с бюллетенями в МГИК доставили волонтеры на велосипедах. Собянин шел до здания избиркома пешком «в окружении доверенных лиц и горожан».

У МГИК есть десять дней, чтобы проверить представленные всеми кандидатами документы.

Выборы мэра Москвы состоятся в единый день голосования — 9 сентября, а накануне горожане отпразднуют День города и 60-летие Зеленограда.