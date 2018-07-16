Не обязательно ехать на избирательный участок по месту жительства, чтобы проголосовать на выборах градоначальника 9 сентября. Горожане смогут сделать это в деревнях, садовых товариществах, лечебницах, на вокзалах.

За пределами Москвы организуют 209 избирательных участков для жителей столицы, 183 расположатся в Московской области, еще 16 — в Калужской области и по 5 участков — во Владимирской и Тульской областях. Полный список «дачных» избирательных участков опубликован на сайте Мосгоризбиркома, а скоро появится и на сайте мэра.

По статистике МГИК, более 3 миллионов москвичей выезжают на выходные за город, а от 2 миллионов столичных пенсионеров живут за городом практически по полгода. Поэтому перечень формировали, главным образом, на основе предложений горожан.

В итоговый список попали локации, актуальные и для зеленоградцев. В частности, можно будет проголосовать на таких железнодорожных станциях и платформах, как Покровка, Клин, Поварово-1, Подсолнечная, Алабушево. Временные избирательные участки организуют также в Центральной клинической больнице восстановительного лечения Федерального медико-биологического агентства в деревне Голубое и в санатории имени Артёма в Химках.

В Клинском районе участки откроются в деревне Головково, садоводческих товариществах «Весна» и «Родник». В Солнечногорском — в СНТ «Заря», «Луч», «Мошницы», «Маяк», СТ «Солнечное», а также в деревнях Лыткино, Носово, Брёхово и непосредственно в городе Солнечногорске.

На тех участках, где нет соответствующих стандартам стационарных помещений, поставят модульные конструкции. По предварительным подсчетам таких планируется 177 из 209. До выборов они будут работать как МФЦ.

«Участковые избирательные комиссии […] должны начать работу с 29 августа — за 10 дней до дня выборов. В соответствии с положениями „Мобильного избирателя“, прием заявлений о голосовании по месту нахождения начинается 25 июля. С 25 июля в этих помещениях (избирательных участках за пределами столицы. — Zelenograd.ru), в которых последние 10 дней будут работать участковые комиссии и где будет проходить голосование, будут работать сотрудники МФЦ. То есть это будет выездное МФЦ, которое будет заниматься не только вопросами избирательного законодательства, а оказанием тех услуг по месту нахождения москвичам, которые их волнуют», — цитирует агентство «Москва» председателя МГИК Валентина Горбунова.

Систему «Мобильный избиратель» впервые опробовали в марте на выборах президента.

Выборы мэра назначены на единый день голосования 9 сентября 2018 года. Притом избирательные участки будут работать на два часа дольше обычного — до 22:00. Накануне в столице отпразднуют День города.