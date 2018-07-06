«Дом лани» открылся на Никольском проезде в Зеленограде в феврале 2015 года. Первыми питомцами стали европейские лани Маша и Яша, ставший теперь отцом большого семейства. Через год у пары родилась Даша, а еще через год — Глаша. В июне Маша и Глаша родили еще двух ланят. Еще до появления первого потомства планировалось увеличивать популяцию ланей, чтобы не допускать кровосмешения. Кроме того, большое количество ланей может вытоптать территорию.



«Пока лани не могут нанести особого вреда зеленой территории — тем более, она большая, — рассказал Zelenograd.ru руководитель окружной Дирекции природных территорий ГПБУ „Мосприрода“ Владимир Рунов. — Вековые деревья они не трогают, максимум объедают самосевную поросль. Но в перспективе, конечно, мы будем искать организации, которые могут взять к себе нашу лань или несколько ланей в обмен на новую особь. Это достаточно узкий сегмент рынка, поэтому вопрос пока прорабатывается».



Оптимальный баланс в вольерном комплексе — до десяти ланей, отметил Рунов. Понятно, что если самок будет много, то детеныши будут рождаться часто. Чтобы избежать близкородственных связей, нужны новые особи.

Близкородственное спаривание (инбридинг) давно используется в животноводстве и селекции для закрепления наследственных свойств животных и создания новых. Так были выведены орловские рысаки, лейстерские овцы, известные породы собак, кошек, коров и свиней. Однако бессистемное родственное спаривание животных приводит в итоге к ослаблению иммунитета, снижению плодовитости, появлению наследственных болезней, аномалий и уродств. Поэтому и нужна «свежая кровь».