Обитатели зеленоградского вольерного комплекса — европейские лани Маша и Даша стали мамами с разницей в неделю.
Ланятам уже дали имена. Поскольку внимание всего мира приковано сейчас к чемпионату мира по футболу, сотрудники «Дома лани» решили назвать малышей в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси.
Мамы пока прячут детенышей от посторонних глаз, хотя ланята уже ходят за своими родительницами.
«Дом лани» открылся на Никольском проезде в Зеленограде в феврале 2015 года. Первыми питомцами стали европейские лани Маша и Яша, ставший теперь отцом большого семейства. Через год у пары родилась Даша, а еще через год — Глаша.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !