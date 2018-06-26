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В «Доме лани» родились еще два олененка. Их назвали Дзюба и Месси 27.06.2018 ZELENOGRAD.RU

Обитатели зеленоградского вольерного комплекса — европейские лани Маша и Даша стали мамами с разницей в неделю.

Ланятам уже дали имена. Поскольку внимание всего мира приковано сейчас к чемпионату мира по футболу, сотрудники «Дома лани» решили назвать малышей в честь нападающих сборной России и сборной Аргентины — Дзюба и Месси.

Мамы пока прячут детенышей от посторонних глаз, хотя ланята уже ходят за своими родительницами.

«Дом лани» открылся на Никольском проезде в Зеленограде в феврале 2015 года. Первыми питомцами стали европейские лани Маша и Яша, ставший теперь отцом большого семейства. Через год у пары родилась Даша, а еще через год — Глаша.

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