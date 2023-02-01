Долбить лёд ковшом трактора, портя асфальт — это вообще нормально? В мэрии сами запутались 01.02.2023 ZELENOGRAD.RU

На испорченный асфальт пожаловалась на портал «Наш город» жительница 12-го микрорайона. Полосы крест-накрест оставил на асфальте трактор, соскребая с него лёд ковшом. Ужасным канцелярским языком ей ответили, что «факт проблемы не подтвердился», но при этом признали нарушение.

Да, асфальт «имеет следы эксплуатационного износа», но при этом «находится в удовлетворительном состоянии и аварийных разрушений не выявлено». Да, с исполнителем «проведена беседа о недопущении подобных нарушений», но при этом плохое качества работы «не влияет на безопасность передвижения и не снижает уровень эксплуатационного состояния покрытия». Короче говоря — так делать нельзя, но ведь ничего страшного не случилось. Кажется, что ещё немного и трактористу дадут премию за смекалку.

Кроме того, ответ просто не соответствует действительности — прогулочная коляска или самокат с маленькими колёсами испытают там «некоторые сложности в передвижении», пишут в чате 12-го микрорайона.

Отскребать тракторами лёд, калеча асфальт, начали в прошлом году. Например, после такой уборки пешеходной зоны на Центральном проспекте, на асфальте остались рытвины.

Почему намерзает такой слой льда, что его приходится счищать тракторами, непонятно. Возможно потому, что оттаявшую снежную кашу не убирают вовремя и она смерзается в непробиваемый лёд.

Кто придумал и разрешил такие «инновационные» способы уборки, неизвестно. Кто будет отвечать за испорченный асфальт, тоже. Это не первый случай, когда непродуманная эксплуатация со стороны дорожных служб приводит к порче покрытия и необходимости тратить миллионы рублей для исправления ситуации. Пожалуй, самый известный случай был на Центральной площади: в 2014 году там положили плитку, которая спустя два года начала разваливаться. Оказалось, что плитка не была рассчитана на обработку дорожными реагентами. Комментируя ту ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма: не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который бы сказал, что так делать нельзя.

Читайте также
Трактор по ошибке срезал кусты у дорожки в парке Победы
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
уборка улиц и дворов
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Долбить лёд ковшом трактора, портя асфальт — это вообще нормально? В мэрии сами запутались Ответы
Встречайте новый кроссовер-фастбэк OMODA C5 — в дилерском центре «Автодин Зеленоград» Реклама
Слив канализации в реку с территории дачного поселка «Трамвай» подтвердился Новости
Логопед, комплексные развивающие курсы, подготовка к школе — для детей от двух лет в студии «Чудо» (корпус 2016) Реклама
Пожарные не успели потушить дом в Алабушево из-за неубранной дороги Новости
Военнослужащего с пистолетом задержали в Зеленограде. Он самовольно покинул место службы Новости
Творческий вечер Василия Владимировича из группы «Кирпичи» — 4 февраля в клубе «Кинематограф» Реклама
Магазин Fix Price на Солнечной аллее закрывается Новости
В новом вокзале на станции Крюково начали монтировать эскалаторы Новости
Фармацевтический завод «Велфарм-М» запустили в промзоне Алабушево — там появится до полутора тысяч рабочих мест Новости
Новогодний праздник для детей прошёл в дилерском центре «Автодин» — рассказываем подробности Реклама
Центр интеллектуального развития E=mc2 приглашает школьников от 7 до 18 ти лет на занятия Реклама
Сбросами канализации в озеро рядом с Зеленоградом заинтересовался глава Следственного комитета — Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело, хотя раньше его подчиненные отказались Новости
Сказка «Аленький цветочек» — 19 февраля в культурном центре «Зеленоград» (ДК) Афиша
Из-за гололеда на платной дороге М-11 столкнулись 16 машин. Пришлось перекрывать движение Новости
День бренда L’Oreal в имидж-лаборатории «Персона-Зeлeнопарк» — в пятницу 3 февраля Реклама
Ресторан «Пивальди» с блюдами по 200 рублей открылся на площади Юности. Но в тестовом режиме Новости
Дополнительный травмпункт для взрослых открывать в Зеленограде не планируют. Хотя существующий периодически перегружен Новости
«Трамвай» подал иск к префектуре. Вероятно, хочет вернуть снесенный забор Новости
Расширение дорог в Андреевке отложили минимум на два года Новости
Наборы наклеек с известными местами Зеленограда, нарисованные местными художниками, появились в «Озоне» Вся прибыль от продажи идёт на работу нашей редакции Новости
Тройня родилась в зеленоградском роддоме — два мальчика и девочка Новости
Старт продаж апартаментов Wellbe в 14 микрорайоне — помещения «под ключ» для аренды или проживания с выгодой до 20% Реклама
Автобусный маршрут «400 экспресс» переименуют в e41 Новости
Зеленоградцев старшего поколения приглашают на бесплатные IT-курсы в рамках проекта «Московское долголетие» Новости
Концерт Хабиба в КЦ «Зеленоград» — 5 февраля. Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
«Жилищник» обманывает собственников квартир — якобы общие собрания теперь можно проводить только в системе «Электронный дом» Новости
Незаконное ограждение от Панфиловского проспекта к Дворцу творчества начали демонтировать. Но это только первый шаг к восстановлению законности Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру