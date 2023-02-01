Да, асфальт «имеет следы эксплуатационного износа», но при этом «находится в удовлетворительном состоянии и аварийных разрушений не выявлено». Да, с исполнителем «проведена беседа о недопущении подобных нарушений», но при этом плохое качества работы «не влияет на безопасность передвижения и не снижает уровень эксплуатационного состояния покрытия». Короче говоря — так делать нельзя, но ведь ничего страшного не случилось. Кажется, что ещё немного и трактористу дадут премию за смекалку.

Кроме того, ответ просто не соответствует действительности — прогулочная коляска или самокат с маленькими колёсами испытают там «некоторые сложности в передвижении», пишут в чате 12-го микрорайона.

Отскребать тракторами лёд, калеча асфальт, начали в прошлом году. Например, после такой уборки пешеходной зоны на Центральном проспекте, на асфальте остались рытвины.

Почему намерзает такой слой льда, что его приходится счищать тракторами, непонятно. Возможно потому, что оттаявшую снежную кашу не убирают вовремя и она смерзается в непробиваемый лёд.

Кто придумал и разрешил такие «инновационные» способы уборки, неизвестно. Кто будет отвечать за испорченный асфальт, тоже. Это не первый случай, когда непродуманная эксплуатация со стороны дорожных служб приводит к порче покрытия и необходимости тратить миллионы рублей для исправления ситуации. Пожалуй, самый известный случай был на Центральной площади: в 2014 году там положили плитку, которая спустя два года начала разваливаться. Оказалось, что плитка не была рассчитана на обработку дорожными реагентами. Комментируя ту ситуацию, префект Анатолий Смирнов объяснял «Зеленоград.ру» проблему общим падением профессионализма: не нашлось «технически образованного и с опытом специалиста», который бы сказал, что так делать нельзя.