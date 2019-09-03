Почему вы советуете обращаться в ООО «БТИ»?

У этой компании очень большой опыт работы, больше десяти лет в этой сфере. Все специалисты высококвалифицированные, регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. Суть их работы в том, чтобы клиенты максимально быстро и без лишних доплат смогли оформить все необходимые документы. В ООО «БТИ» можно заказать межевые и технические планы, топографические съемки, документы БТИ, схемы расположения земельных участков.

Благодаря большому опыту, удаётся решать даже самые сложные вопросы. Проблемы бывают разные, но самые сложные — это, наверное, предотвращение судебных прений между собственниками. У компании была клиентка, которая хотела осуществить раздел земельного участка. Земля находилась в долевой собственности, но при разделе в тех долях, в которых зарегистрировано право, не выполнялось условие минимального размера земельного участка. Такие вопросы решаются только в суде. Компания предложили вариант перераспределения небольшой части участка с соседом, чтобы и земли хватило для раздела, и люди избежали судебных издержек.

Ещё пример: уже построенный дом при оформлении не попал в зону застройки. И клиент получил отказ в уведомлении о завершении строительства. Изучив документы, в компании увидели, что сам земельный участок в границах имеет очень большие погрешности. Сделали межевой план, уточнили погрешности в соответствии с нормами, и клиент, подав заново документы, получил положительный ответ.

Консультации в ООО «БТИ» бесплатные: по вопросам кадастровых и геодезических услуг, по вопросам оформления и вообще всего, что связано с недвижимостью. Их можно получить по телефону, на приеме в офисе, по электронной почте, на сайте и в инстаграме. В Зеленограде компания расположена по адресу: улица 1 Мая дом 3 офис 28.

Есть скидки для пенсионеров — 5% от суммы заказа. Есть скидки до 40% при оформлении одновременно нескольких строений. Подробности — на сайте в разделе «акции».

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