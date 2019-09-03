Дачной амнистией в народе называли федеральный закон №93 от 2006 года, гарантировавший упрощенное оформление прав граждан на недвижимое имущество. Но порядок, при котором право на дачи регистрировалось только на основании документа на землю, прекратил действие 1 марта 2019 года. В этом году Госдума приняла закон №267, вносящий поправки в земельное и жилищное законодательство. Что меняет новый и уже вступивший в силу закон для садоводов, дачников, владельцев загородных домов или планирующих стать таковыми, разбирались вместе со специалистами ООО «БТИ» — кадастрового бюро Москвы и Московской области.
В первую очередь тем, что упрощенный режим оформления права собственности теперь распространяется только на земли для ведения садоводства и на дачное строительство. На землях, предназначенных для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства (ЛПХ), сохраняются правила, действующие с 4 августа 2018 года.
Второе отличие. Раньше на садовых землях можно было строить только садовые дома, не подразумевающие проживания. С 1 января 2019 года норма изменилась — теперь можно строить дома на землях садовых некоммерческих товариществ (СНТ).
Также до 1 марта 2022 года продлен срок бесплатного предоставления в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования.
Норма получения разрешения на строительство была упрощена еще в 2018 году федеральным законом №340, на основании которого были внесены поправки в Градостроительный кодекс (статьи 51.1 и 55). Появились такие понятия как «уведомление о начале строительства» и «уведомление о завершении строительства». Такие уведомления нужны только для жилых построек на землях ИЖС и ЛПХ.
Упрощенный порядок регистрации жилых и садовых домов в садовых некоммерческих товариществах, дачных некоммерческих партнерствах сохраняется.
Нужны правоустанавливающие документы на земельный участок и технический план, которые готовят кадастровые инженеры.
Тогда нужны такие документы: уведомление о начале строительства, правоустанавливающие документы на земельный участок, технический план и уведомление о завершении строительства.
Это, опять же зависит, от категории земельного участка. Если это СНТ или дачный участок — то делаем технический план здания. Если это участок ИЖС, то нужно получать уведомления о начале реконструкции, после этого делать технический план. А затем уведомить органы местного самоуправления о завершении реконструкции.
Если дом построен без разрешения и с нарушением норм застройки, собственник не получит положительное решение по уведомлениям. Такие строения сегодня можно оформить только через суд.
Кадастровый учет объектов недвижимости ведется на основании технической документации, это прописано в федеральном законе №218. Технические планы могут формировать только кадастровые инженеры, аттестованные Росреестром. Для этого объект нужно обмерить в соответствии с нормами, сделать геодезическую съемку — это работа, требующая специальных навыков. Без знаний, программ, оборудования и аттестата подготовить такие документы никак не получится.
Дом могут признать самовольной постройкой (статья 222 Гражданского кодекса). И при определенных обстоятельствах снести. Также не оформленные должным образом постройки нельзя продать, подарить, оставить в наследство — эти сделки невозможны.
Например, в компании «БТИ», с которой мы делали эту статью, подготовят технические планы за 5-10 рабочих дней.
У этой компании очень большой опыт работы, больше десяти лет в этой сфере. Все специалисты высококвалифицированные, регулярно проходят обучение и повышают свою квалификацию. Суть их работы в том, чтобы клиенты максимально быстро и без лишних доплат смогли оформить все необходимые документы. В ООО «БТИ» можно заказать межевые и технические планы, топографические съемки, документы БТИ, схемы расположения земельных участков.
Благодаря большому опыту, удаётся решать даже самые сложные вопросы. Проблемы бывают разные, но самые сложные — это, наверное, предотвращение судебных прений между собственниками. У компании была клиентка, которая хотела осуществить раздел земельного участка. Земля находилась в долевой собственности, но при разделе в тех долях, в которых зарегистрировано право, не выполнялось условие минимального размера земельного участка. Такие вопросы решаются только в суде. Компания предложили вариант перераспределения небольшой части участка с соседом, чтобы и земли хватило для раздела, и люди избежали судебных издержек.
Ещё пример: уже построенный дом при оформлении не попал в зону застройки. И клиент получил отказ в уведомлении о завершении строительства. Изучив документы, в компании увидели, что сам земельный участок в границах имеет очень большие погрешности. Сделали межевой план, уточнили погрешности в соответствии с нормами, и клиент, подав заново документы, получил положительный ответ.
Консультации в ООО «БТИ» бесплатные: по вопросам кадастровых и геодезических услуг, по вопросам оформления и вообще всего, что связано с недвижимостью. Их можно получить по телефону, на приеме в офисе, по электронной почте, на сайте и в инстаграме. В Зеленограде компания расположена по адресу: улица 1 Мая дом 3 офис 28.
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