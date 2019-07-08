Пирамида — очередной оригинальный архитектурный объект в микрорайоне МЖК. Пирамида по своему строению аналогична египетским: размеры соответствуют требованиям золотого сечения, а грани ориентированы по сторонам света. «Пирамиды обладают рядом уникальных свойств, способствующих созданию вокруг себя пространства с положительной энергетикой, благотворно влияющих на состояние человека», говорится в описании конструкции.

Пирамида называется «Времена года» — и не просто так. Внутри неё будет малая перевернутая пирамида, которая один раз в три месяца будет заполняться водой. При этом из вершины внутренней пирамиды вода будет вытекать с частотой одна капля в секунду. Воды во внутреннюю пирамиду будут наливать ровно столько, сколько секунд в трех месяцах — то есть, сколько капель может утечь за три месяца (около 0,6 кубометров). Пирамида будет закрыта, чтобы вода не испарялась. Воду будут заливать в начале каждого сезона — зима, весна, лето, осень. Пирамида будет работать и зимой.

Фактически это визуализация «хода времени». В каждый момент можно будет узнать, сколько секунд-капель осталось до конца зимы, весны, лета или осени. Можно помедитировать, поднявшись к пирамиде, посмотреть, как уходит время. Последняя капля будет вытекать в последний день, минуту и секунду каждого сезона. Например, 31 мая в 23 часа 59 минут 59 секунд. В этот момент внутри пирамиды произойдет «феерическое действие», пирамида вновь наполнится водой и начнётся новый сезон.

Технологически сделать всё это сложно, рассказал Zelenograd.ru автор идея и председатель МЖК «Зеленоград» Александр Раптовский. Эксперименты с оборудованием для пирамиды шли два с половиной года. До ноября планируется собрать и смонтировать внутреннюю пирамиду, доработать коммуникации, а затем провести пуско-наладочные работы. В тестовом режиме пирамида может заработать ближе к зиме. Создание пирамиды финансируется за счет МЖК.

Тема времени популярна в МЖК. Например, во дворе корпуса 534 находится «Площадь часов» с самым большим в мире каменным циферблатом. А ещё строится парк камней «Свидетели времени», его тоже делают несколько лет. По замыслу Раптовского, в парке расположатся фрагменты древнейших окаменелых деревьев — возрастом около 380 миллионов лет, каменноугольного периода (около 340 млн. лет), мелового периода, дерева в яшме (около 280 лет), деревьев, добытых у древних рек и болот в Белоруссии, мореных дубов возрастом 8200 и 4500 лет.

Земельный участок, на котором расположен формирующийся парк, немного затрагивает территорию Московской области. Сроки открытия затягиваются из-за цепочки согласований со столичными и подмосковными властями. Переговоры и согласования будут идти до конца года. Кроме того, в парке планируется создать музейно-выставочный комплекс, связанный с камнями и минералами. Пока эти планы на этапе обсуждения.