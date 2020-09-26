Это роботы компании «СМП Роботикс». Её директор Алексей Полубояринов сказал «Зеленоград.ру», что этот робот тестировал в парках систему видеонаблюдения.

Судя по всему, модель из парка — «Трал Патруль 4.0». Робот состоит из колесного шасси, оснащенного электрическим приводом, управляется системой автоматического вождения, которая позволяет ездить без оператора. Робот умеет автоматически объезжать препятствия и возвращаться для заряда аккумуляторов. Время автономного патрулирования — 12 часов.

Зеленоградские роботы используются в 17 странах мира, они охраняют коттеджные поселки и режимные заводы. В прошлом году робот-охранник начал патрулировать территорию «Зеленопарка». Он ведет панорамное наблюдение местности (обзор на 360 градусов), легко обнаруживает человека в любых условиях освещенности. В том числе в абсолютной темноте — для этого у него есть тепловизор. Таким образом робот способен обнаружить несанкционированное вторжение на безлюдные охраняемые территории. В случае угрозы нападения, вторжения или несанкционированного нахождения на охраняемой территории он передает сигнал на пульт охраны.

В опросе «Зеленоград.ру» касательно желания заменить всех охранников подобными роботами голоса читателей разделились поровну.