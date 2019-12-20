Первый охранный робот с системой интеллектуального видеонаблюдения появился в «Зеленопарке». Его привезли сюда вечером в четверг, 19 декабря, а в пятницу он уже отправился в свой первый патруль. На следующей неделе в ТРЦ появится второй робот-охранник.

Сейчас робот адаптируется к рабочему месту — изучает особенности патрулируемой территории: рельеф, каждый бордюр, «слепые» для обычных камер наружного видеонаблюдения зоны. Второму роботу уже не придется учиться — всю информацию он получит от «старшего» товарища, и дальше они будут работать командой.

Модель называется «Трал Патруль 5». Это новое поколение охранных роботов, на порядок умнее четвертой модели, которую больше не выпускают.

«Пятый» ведет панорамное наблюдение местности (обзор на 360 градусов), легко обнаруживает человека в любых условиях освещенности. В том числе в абсолютной темноте — для этого у него есть тепловизор. Таким образом робот способен обнаружить несанкционированное вторжение на безлюдные охраняемые территории.

Как рассказывают сотрудники «Зеленопарка», это очень актуально для ТРЦ. Нарушителей хватает: например, защитный вал между торгово-развлекательным комплексом и подземным газопроводом используют как горку для катания на санках; или граффитчики, облюбовавшие бетонное ограждение; или стритрейсеры.

Робот их не остановит, но в случае угрозы нападения, или вторжения, или чьего-то несанкционированного нахождения на охраняемой территории он передает сигнал на пульт охраны.

Он оснащен системой видеофиксации лиц и автомобильных номеров — с высоким разрешением: для последующего распознавания и выявления неавторизованного присутствия посторонних. На случай вторжения или подозрительного приближения к охраняемому периметру в робота встроена система автоматического звукового оповещения.

Для непрерывного патрулирования охраняемой территории на маршруте устанавливают автоматические зарядные станции. Достаточно одной такой на двух-трех роботов (обычно она устанавливается в точке пересечения маршрутов патрулирования роботов). Робот самостоятельно решает, когда ему надо подзарядиться, и также самостоятельно подключается к станции — вмешательства человека не требуется. Во время зарядки робот продолжает видеонаблюдение, рассказал «Зеленоград.ру» директор по развитию компании-разработчика «СМП Роботикс» Алексей Казаков.

Охранные роботы «Трал Патруль» разработаны зеленоградской компанией «СМП Роботикс». Уже около трех лет успешно эксплуатриются за границей, в том числе в США. В России же его заметили всего несколько месяцев назад. «Зеленопарк» стал вторым отечественным объектом, где применяют этих роботов. Первый — это коттеджный поселок «Княжье Озеро» на Новой Риге.