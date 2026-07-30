Ночные игры в футбол на дворовой спортплощадке не дают спать — управа советует вызывать полицию, но это почти не помогает 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

«На площадке каждую ночь игры в футбол до трёх-четырёх часов ночи, пьяные драки, мат-перемат и крики. Мало того, что дети слышат всё это — дебоширы просто не дают спать: бьют мячами по машинам, срабатывают сигнализации. Неоднократно вызывали полицию — ничего не меняется», — написала жительница в префектуру о ситуации во дворе корпуса 1601-1603.

Управа направила письмо начальнику районного отделения полиции «с просьбой усилить контроль по пресечению нарушений общественного порядка», сообщил в ответ глава управы Игорь Костин.

Ограничить круглосуточный доступ на спортплощадку невозможно, добавил он. Жителям предложили продолжать вызывать полицию через дежурную часть 8-499-731-08-32, 8-499-710-01-22 или 112.

Выезды полиции не помогают

По московскому закону о тишине с 23:00 до 07:00 запрещены действия, нарушающие покой граждан. За нарушение грозит предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей.

Нарушение не только в ночном шуме. За распитие алкоголя в общественном месте, нецензурная брань, драки, повреждение имущества — при определённых обстоятельствах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Но для этого нужно, чтобы полиция быстро приехала, задержала нарушителей, составила протокол.

Однако статистика показывает, что одних обращений в полицию недостаточно. По данным за 2024 год всего 2% вызовов полиции из-за шума заканчивались составлением протокола. Но даже составленный протокол не обязательно заканчивается штрафом: в целом по Москве в большинстве случаев нарушителям вынесли предупреждения.

Что ещё могут сделать жители

— Снимать происходящее на фото и видео, фиксируя дату и время.
— При каждом вызове полиции записывать номер КУСП — регистрационный номер сообщения о происшествии.
— Собрать подписи и подать коллективное письменное заявление в районный отдел МВД, приложив список дат, номера обращений, фото и видео.
— При отсутствии реакции обратиться в прокуратуру с жалобой на ненадлежащее рассмотрение обращений.

Управа и префектура тоже не бессильны

Одного письма в полицию от управы недостаточно, особенно с учётом того, как редко жалобы на шум заканчиваются протоколами. Более действенным решением может стать физическое ограничение доступа на площадку ночью — например, с 23:00 до 07:00.

Подобная система уже действует на части зеленоградских теннисных кортов. Они закрыты на замки, а ключи и спортивное оборудование выдают через диспетчерские. Получатель оставляет контактные данные и расписывается в журнале. В префектуре утверждают, что такой порядок показал себя «исключительно с положительной стороны».

Такую же схему можно рассмотреть и для спортивных площадок, которые привлекают хулиганов: закрывать ворота ночью, а доступ по ключу предоставлять с обязательной регистрацией получателя.

Еще одно предложение — отключение освещения на спортплощадке после 23:00. Но это менее универсальное решение. В некоторых дворах фонари спортплощадки освещают и значительную часть окружающей территории, поэтому их выключение сделает темнее и потенциально небезопаснее весь двор.

Кроме того, отсутствие штатного света не всегда останавливает ночные игры. Например, в 3-м микрорайоне игроки загнали автомобиль прямо на баскетбольную площадку и освещали кольцо фарами.

Дополнительно можно установить камеры, направленные непосредственно на площадку, и добиваться от полиции не разовых выездов после очередной жалобы, а регулярных ночных рейдов по конкретному адресу. Камеры сами по себе шум не прекратят, но позволят устанавливать участников и фиксировать повторные нарушения.

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Метки:
шум и закон о тишине, спортивные площадки
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