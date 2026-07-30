Выезды полиции не помогают

По московскому закону о тишине с 23:00 до 07:00 запрещены действия, нарушающие покой граждан. За нарушение грозит предупреждение или штраф от 1000 до 2000 рублей.

Нарушение не только в ночном шуме. За распитие алкоголя в общественном месте, нецензурная брань, драки, повреждение имущества — при определённых обстоятельствах могут квалифицироваться как мелкое хулиганство. Но для этого нужно, чтобы полиция быстро приехала, задержала нарушителей, составила протокол.

Однако статистика показывает, что одних обращений в полицию недостаточно. По данным за 2024 год всего 2% вызовов полиции из-за шума заканчивались составлением протокола. Но даже составленный протокол не обязательно заканчивается штрафом: в целом по Москве в большинстве случаев нарушителям вынесли предупреждения.