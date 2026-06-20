Вариант от изобретателей из 3-го микрорайона: загнать машину на площадку, поставить её фарами к кольцу и превратить спортплощадку в круглосуточную арену. На фото — ночной матч с автомобильным прожектором вместо фонарей.
При всей очевидно ненормальности такого решения, придраться к нему не так просто. Юридически сама игра в баскетбол ночью не запрещена. Вопросы могут начаться к побочным эффектам: шуму после 23:00, к работающему двигателю во дворе и тому, как машина вообще оказалась на площадке. Если покрытие не повредили, то скорее всего нарушили правила остановки и стоянки.
Недавно «Зеленоград.ру» выяснил, что все городские теннисные корты планируют закрывать на замок, чтобы их не портили вандалы. С такими изобретательными баскетболистами, скоро и другие площадки окажутся под замком.