Появление замков в префектуре объяснили «Зеленоград.ру» частым вандализмом, пропажей спортивного оборудования и тем, что корты использовали не по назначению. Там считают, что выдача ключей через диспетчерские показала себя «исключительно с положительной стороны».

Для доступа на два корта в МЖК ключи выдают за оплату: по будням до 17 часов 350 рублей за час, после — 400; по выходным — 500. Оплату принимают только наличными, никакого документа об оплате не выдают. Основание: «документы, которые у нас тут есть», сказала корреспонденту «Зеленоград.ру» диспетчер по телефону. Что это за документы выясним и вернемся с ответом.

Всего в Зеленограде восемь городских кортов, они находятся в ведении «Жилищника». Сейчас закрыты на замок четыре:

У корпуса 158 и у домов 3,4 по улице Юности — ключи можно получить в диспетчерской 1-го микрорайона (корпус 158, подъезд 4)

В лесу возле улицы Полагушина (между 4-м и 12-м микрорайонами) — ключи можно получить в диспетчерской 12-го микрорайона (корпус 1206А).

За корпусом 526 в МЖК (два корта) — ключи можно получить в диспетчерской ТСЖ МЖК (корпус 528, телефон 8-499-736-7231)

Объявления об адресах хранения ключей, а также о графике получения ключей и сеток размещены на всех закрытых кортах, утверждают в префектуре. При получении ключей и сетки необходимо оставить свои контактные данные и расписаться в журнале.

У двух диспетчерских нет публичных телефонов. Поэтому пользоваться всей этой системой неудобно: нельзя заранее понять, где находятся ключи — в диспетчерской или у кого-то на корте.

Ещё три городских корта пока открыты, и в этом сезоне их закрывать на замки не планируют — но в будущем могут закрыть: у корпусов 518, 1005 и 1615.