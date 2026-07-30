«Горный» характер ручья объясняется не только рельефом. Часть его верховья заключена в подземный коллектор, соединённый с ливневой канализацией 9-го микрорайона. Вода с асфальтированных территорий быстро собирается в трубе и попадает в глубокую лесную лощину. В узком русле поток становится выше и быстрее, подхватывая глину и песок с берегов. Исследователи отмечали, что после строительства города мощность ручья увеличилась в несколько раз, а его русло углубилось примерно на полтора-два метра.

Эта вода постепенно прорезала овраг и обнажила геологические слои, обычно скрытые под землёй. Среди камней Голеневского ручья находят отпечатки морских организмов возрастом около 300 миллионов лет. Правда, жили они не здесь: известняки с окаменелостями принёс в Зеленоград ледник. Ливневые потоки иногда вымывают такие находки из песка и глины.