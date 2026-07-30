После ливня ручей в зеленоградском лесопарке превращается в горную реку 30.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Обычно мелкий Голеневский ручей, который местами можно перейти почти не замочив ног, заполнил узкое русло мутной водой и с шумом несётся между глинистыми берегами.

«Горный» характер ручья объясняется не только рельефом. Часть его верховья заключена в подземный коллектор, соединённый с ливневой канализацией 9-го микрорайона. Вода с асфальтированных территорий быстро собирается в трубе и попадает в глубокую лесную лощину. В узком русле поток становится выше и быстрее, подхватывая глину и песок с берегов. Исследователи отмечали, что после строительства города мощность ручья увеличилась в несколько раз, а его русло углубилось примерно на полтора-два метра.

Эта вода постепенно прорезала овраг и обнажила геологические слои, обычно скрытые под землёй. Среди камней Голеневского ручья находят отпечатки морских организмов возрастом около 300 миллионов лет. Правда, жили они не здесь: известняки с окаменелостями принёс в Зеленоград ледник. Ливневые потоки иногда вымывают такие находки из песка и глины.

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По прогнозу, дождь сегодня ещё возможен, днём около +20 градусов. Завтра станет суше и теплее — до +25. Наблюдать за «горной рекой» лучше с мостиков: после ливней русло становится труднопроходимым, а глинистые склоны — скользкими.

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Метки:
лес, погода, природа
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