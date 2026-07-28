Выбор 400к для перевода на электротягу объясняется, вероятно, тем что маршрут проходят по Пятницкому шоссе через Митино, где с 2023 года работает электробусный парк с зарядными станциями. Электробусы 400к заряжаются именно в Митино.



Это отличается от схемы, которую больше полугода испытывали на единственном электробусе на маршруте е41: там электробус заряжается ночью в парке и затем весь день работает на линии без подзарядки.



О планах построить для Зеленограда собственную зарядную станцию у Крюково стало известно еще в 2023 году — тогда префектура со ссылкой на департамент транспорта сообщила «Зеленоград.ру», что построят её не раньше 2026-2027 года. Этот срок уже почти наступил, но ясности по-прежнему нет: ни департамент транспорта, ни открытые источники не сообщают, на каком этапе находится строительство и не сдвинулись ли сроки.



Получается, до появления зарядной инфраструктуры в самом Зеленограде наиболее вероятным кандидатом для следующего электробусного маршрута будет 400 т, проходящий через Митино. Однако испытания машины с ночной зарядкой на е41 показывают, что технически возможны и другие схемы.



Однако, машин на этих маршрутах гораздо больше: на 400 т — 23 автобуса, на e41 — 32. Значит, если переводить их на электробусы, и зарядной инфраструктуры нужно больше, чем для 400к.



Для внутригородских маршрутов такая схема не подходит. Их перевод на электробусы потребует создания зарядной инфраструктуры непосредственно в Зеленограде.