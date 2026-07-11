Пассажиры уже заметили новые машины 11 июля. Сколько машин перевели на электротягу и означает ли это начало замены всех автобусов на маршруте, пока неизвестно.

Маршрут 400к проходит по Пятницкому шоссе. По тому же направлению ездит маршрут 400 т до метро «Тушинская», однако появятся ли электробусы и на нём, пока неизвестно. Также неизвестно, планируют ли переводить на электротягу другие зеленоградские маршруты.

Для пассажиров электробусы прежде всего тише обычных автобусов и едут плавнее: в салоне меньше шума и вибрации, особенно при разгоне и на остановках. Кроме того, у них нет выхлопных газов, что заметнее всего на остановках и конечных станциях.