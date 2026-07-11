Электробус вышел на маршрут 400к между Зеленоградом и метро «Сходненская» 11.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Пассажиры уже заметили новые машины 11 июля. Сколько машин перевели на электротягу и означает ли это начало замены всех автобусов на маршруте, пока неизвестно.

Маршрут 400к проходит по Пятницкому шоссе. По тому же направлению ездит маршрут 400 т до метро «Тушинская», однако появятся ли электробусы и на нём, пока неизвестно. Также неизвестно, планируют ли переводить на электротягу другие зеленоградские маршруты.

Для пассажиров электробусы прежде всего тише обычных автобусов и едут плавнее: в салоне меньше шума и вибрации, особенно при разгоне и на остановках. Кроме того, у них нет выхлопных газов, что заметнее всего на остановках и конечных станциях.

До сих пор в Зеленограде работал только один электробус — КамАЗ-6282 на экспресс-маршруте е41 между Зеленоградом и метро «Ховрино». Его начали тестировать в октябре прошлого года.

На е41 проверяли схему ночной зарядки: машина заряжается в парке, а затем весь день работает на линии без дополнительной подзарядки. Такая схема позволяет запускать электробусы на длинных маршрутах без строительства зарядных станций на конечных.

Испытания завершили в апреле. По их итогам планировалось решить, подходят ли такие машины для длинных направлений, в том числе для 400-х маршрутов. После завершения заявленного срока эксперимента «Мосгортранс» сообщил «Зеленоград.ру», что собранные данные ещё обрабатываются. Результаты испытаний, решение о закупке новых машин и список маршрутов, на которых они могут появиться, перевозчик не раскрыл.

  • Снова спросим у перевозчика, какие у него планы на внедрение электробусов в Зеленограде — вернёмся с ответом.

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Метки:
общественный транспорт, электробус, автобус 400к
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