На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах 23.07.2026 ZELENOGRAD.RU
«Её личный ад» (18+)

Фантастический триллер про монстра, рожденного болью и страхами, и трех девушек, за которыми охотится этот демон, можно посмотреть в Иридиуме (вечером), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером) и Отраде (вечером и ночью).

«Дни Сакамото» (18+)

Японский комедийный боевик про бывшего киллера, который женился, растолстел и стал владельцем магазина, забыв о криминальном прошлом. Но прошлое не забыло о Таро Сакамото. Сеансы есть в Панфиловском (ночью) и Отраде (вечером).

Только в Панфиловском покажут:

«Безумная старуха» (18+)

Триллер про ослепленную былой трагедией женщину, которая берет в плен своего зятя и мстит ему за чужие грехи, показывают ночью.

Только в Зеленопарке покажут:

Предпоказ «Ограбить Лондон» (18+)

Американский триллер про похитителей алмазов, которые используют для прикрытия неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой, первые зрители увидят в субботу в 19:00.

Показ «Театра в кино»: Авторский балет «Спящая красавица» (18+)

На большом экране покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой. Показ состоится в воскресенье в 15:00, подробности здесь

  • Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
  • Про новинки для семейного просмотра (в кинозалах и парках) мы рассказали ранее

Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
досуг, кинотеатр
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На что сходить в кино — обзор премьер в зеленоградских кинотеатрах Новости
На что сходить с ребенком в кино — две премьеры для детей и подростков в зеленоградских кинотеатрах Новости
Парад кораблей и соревнования парусных регат — 26 июля на Северном речном вокзале Новости
Электрички из Зеленограда 25 и 26 июля будут ходить с интервалами до 40 минут. Часть поездов доедет только до Грачёвской Новости
Рок-каверы, фолк и хип-хоп — продолжаются бесплатные концерты по выходным на площади Юности и в 16-м микрорайоне Новости
«Просто помогите снять деньги»: москвичей предупредили о схеме с банковскими картами, которая может закончиться уголовным делом Новости
Мини-шаттл и датчик космической пыли — новые зеленоградские разработки Новости
Надземные теплотрассы — байпасы — убирают в 8-м и 5-м микрорайонах Новости
«Жилищник» вырубает цветущие и здоровые растения — так утверждают жители, которые уже обратились в полицию Новости
Ремонт ледового дворца «Орбита» планируют завершить к 1 августа Новости
Концерт резидентки «Женского стендапа» на ТНТ Карины Мейханаджян — 13 сентября в КЦ «Зеленоград» Новости
И снова детям о Пушкине — музыкальный спектакль «Сказка о Царе Салтане» привезут в КЦ «Зеленоград» 24 октября, в продаже появились билеты от 800 рублей Новости
Техцентр «Автолидер» — Зеленоград производит техническое обслуживание и ремонт автомобилей отечественного и иностранного производства Реклама
На перекрёстке улиц Гоголя и Панфилова появилась «вафельная» разметка Новости
Авторские выставки живописи и графики — в Культурном центре «Зеленоград» Новости
Семейный досуг у Школьного озера — в эти выходные программу библиошатра посвятят сказкам Андерсена и не только Новости
Бренд Pilenga приглашает в команду Новости
Инженер, пионер или домохозяйка: собрали восемь образов для ретро-эстафеты «Юность» Новости
Автомобильная экскурсия по усадьбам возле Зеленограда — в воскресенье, 26 июля Новости
Сколько зарабатывает мэр Москвы: доход Собянина за четыре года вырос почти вдвое Новости
Креветки по акции в «ФолькЛор» Реклама
Детей научат готовить пиццу — вечером 28 июля в ресторане «Сыроварня», бесплатно и по записи Новости
После метро «Пятницкое шоссе» предложили построить ещё одну станцию Новости
Экзамены завершены: что известно о результатах зеленоградских школ Новости
День Нептуна, дворовые игры и рисование — подборка интерактивов для детей под открытым небом с 22 по 27 июля в Зеленограде Новости
Татьяна Васильева и Станислав Садальский сыграют на одной сцене после большого перерыва — 7 ноября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 1500 рублей Новости
Семейный музыкальный спектакль «Путешествия Гулливера» — 11 октября в КЦ «Зеленоград», в продаже появились билеты от 800 рублей Новости
Ранний старт карьеры в колледже НИУ МИЭТ Реклама
© 1997–2026 Зеленоград.ру