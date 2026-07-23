Фантастический триллер про монстра, рожденного болью и страхами, и трех девушек, за которыми охотится этот демон, можно посмотреть в Иридиуме (вечером), Панфиловском (ночью), Зеленопарке (вечером) и Отраде (вечером и ночью).
Японский комедийный боевик про бывшего киллера, который женился, растолстел и стал владельцем магазина, забыв о криминальном прошлом. Но прошлое не забыло о Таро Сакамото. Сеансы есть в Панфиловском (ночью) и Отраде (вечером).
Только в Панфиловском покажут:
Триллер про ослепленную былой трагедией женщину, которая берет в плен своего зятя и мстит ему за чужие грехи, показывают ночью.
Только в Зеленопарке покажут:
Американский триллер про похитителей алмазов, которые используют для прикрытия неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой, первые зрители увидят в субботу в 19:00.
На большом экране покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой. Показ состоится в воскресенье в 15:00, подробности здесь
- Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.
- Про новинки для семейного просмотра (в кинозалах и парках) мы рассказали ранее
Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады