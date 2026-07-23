Показ «Театра в кино»: Авторский балет «Спящая красавица» (18+)

На большом экране покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой. Показ состоится в воскресенье в 15:00, подробности здесь

Также на этой неделе в некоторых зеленоградских кинотеатрах можно увидеть ряд картин, стартовавших в прокате неделю назад и ранее.

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Расписание кинотеатров дополняется и может меняться. Проверяйте афишу Иридиума, Зеленопарка, Панфиловского и Отрады