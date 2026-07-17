Режиссер Андрей Кайдановский, сын актера и балерины, не признает правил, двигается «против шерсти» и создает яркие и спорные спектакли.



При всей новаторской задумке звучит оригинальная классическая музыка Чайковского — правда, с использованием саунд-дизайна.



Этот сказочно-несказочный показ рекомендован зрителям не моложе 18 лет.



Юношеский протест, гламур и брак без любви: так взглянуть на «Спящую красавицу» из 21-века предлагает австрийский Государственный театр Линца.



Балет поставил Андрей Кайдановский — известный хореограф и режиссер, сын актера Александра Кайдановского и балерины Наталии Судаковой. Подход Кайдановского — это поиск компромисса между танцем и драматическим театром с приправой из перформанса и комедии абсурда.



Юная наследница семьи гедонистов, что ходят в розовом и не носят обувь, получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. Но что за мир царит за границами гламурного пузыря? Какой из миров настоящий, а какой — игра подсознания? И существует ли где-то свобода быть самим собой?

Танцевальный спектакль Андрея Кайдановского по отдаленным мотивам «Спящей красавицы» — ехидная, честная, зрелищная попытка взглянуть на современный мир с его притворством, социальными различиями и поиском собственной идентичности.



Здесь Аврора — типичный подросток, который пытается вырваться из привычного, раздражающего мира. Помогает ей в этом, как ни странно, проклятие феи Карабос. Благодаря свершившейся мести девушка оказывается за пределами своего мира: но возможно, это происходит лишь в ее воображении. В череде странных знакомств и опасных попыток взросления однажды ей попадается «хороший мальчик». И эта встреча — начало пути к взрослой жизни, где мало места для любви, зато есть много правил и требований «быть как все».