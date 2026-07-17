На большом экране в Зеленограде покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой 17.07.2026 ZELENOGRAD.RU

На большом экране в Зеленограде покажут танцевальный спектакль «Спящая красавица» — взрослый, честный и саркастичный взгляд на современный мир, вдохновленный сказкой

Лейтмотив постановки: жизнь в розовом цвете — не всегда праздник, а мир гламура — это не только красивая картинка, но и искаженное восприятие реальности, навязанные стандарты и фальшь.

Режиссер Андрей Кайдановский, сын актера и балерины, не признает правил, двигается «против шерсти» и создает яркие и спорные спектакли.

При всей новаторской задумке звучит оригинальная классическая музыка Чайковского — правда, с использованием саунд-дизайна.

Этот сказочно-несказочный показ рекомендован зрителям не моложе 18 лет.

Юношеский протест, гламур и брак без любви: так взглянуть на «Спящую красавицу» из 21-века предлагает австрийский Государственный театр Линца.

Балет поставил Андрей Кайдановский — известный хореограф и режиссер, сын актера Александра Кайдановского и балерины Наталии Судаковой. Подход Кайдановского — это поиск компромисса между танцем и драматическим театром с приправой из перформанса и комедии абсурда.

Юная наследница семьи гедонистов, что ходят в розовом и не носят обувь, получает на день рождения подарок из другого мира и отправляется в рискованное путешествие в поисках себя. Но что за мир царит за границами гламурного пузыря? Какой из миров настоящий, а какой — игра подсознания? И существует ли где-то свобода быть самим собой?
Танцевальный спектакль Андрея Кайдановского по отдаленным мотивам «Спящей красавицы» — ехидная, честная, зрелищная попытка взглянуть на современный мир с его притворством, социальными различиями и поиском собственной идентичности.

Здесь Аврора — типичный подросток, который пытается вырваться из привычного, раздражающего мира. Помогает ей в этом, как ни странно, проклятие феи Карабос. Благодаря свершившейся мести девушка оказывается за пределами своего мира: но возможно, это происходит лишь в ее воображении. В череде странных знакомств и опасных попыток взросления однажды ей попадается «хороший мальчик». И эта встреча — начало пути к взрослой жизни, где мало места для любви, зато есть много правил и требований «быть как все».

Особенности формата

Формат «театра в кино» превращает просмотр в уникальный визуальный опыт, который во многом дополняет, а иногда и превосходит посещение театра. Вы увидите лица артистов, их мимику и мельчайшие детали костюмов благодаря крупным планам. Действие раскроется через многоракурсную съемку, соединяющую масштаб массовых сцен и ювелирную технику актерской игры. Множество камер будут работать, чтобы вы оценили весь замысел постановки из удобного кресла.

Запись постановки покажут на большом экране 26 июля (это воскресенье) в 15:00 в кинотеатре торгового центра «Зеленопарк». Продолжительность — 1 час 15 минут, возрастное ограничение — 18+.

Билеты стоят 800 рублей: https://zelenograd.theatrehd.com/ru/films/andrey-kaydanovskiy-the-sleeping-beauty#tickets

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