Семейные приключения про Сашу и его друга из мира дикой природы — лиса, семью которого похитил передвижной зоопарк. Мальчик дает себе обещание — во что бы то ни стало восстановить справедливость. Фильм показывают в Иридиуме (утром и днем), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром, днем и вечером) и Отраде (утром, днем и вечером)
Мультфильм о четверых талантливых друзьях, которым придется остановить коварного злодея и спасти великих ученых, перемещаясь во времени. Увидеть новинку пока можно в Панфиловском (утром) и Зеленопарке (днем)
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