«Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+)

Семейные приключения про Сашу и его друга из мира дикой природы — лиса, семью которого похитил передвижной зоопарк. Мальчик дает себе обещание — во что бы то ни стало восстановить справедливость. Фильм показывают в Иридиуме (утром и днем), Панфиловском (утром и днем), Зеленопарке (утром, днем и вечером) и Отраде (утром, днем и вечером)