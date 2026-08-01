Картинки с выставки: вход в префектуру под серпом и молотом 01.08.2026 ZELENOGRAD.RU

Солидный строгий портал, обрамляющий вход в здание префектуры, мог бы выглядеть совершенно иначе — столь же брутально, но более динамично — если бы первоначальный замысел главного архитектора Игоря Покровского был реализован.

Как именно — Зеленоградский музей показал на выставке «На поверхности», которая сейчас проходит в Выставочном зале в корпусе 1410 и на которой можно увидеть образцы монументально-декоративного искусства, украшающего наш город внутри и снаружи.

Игорь Покровский предполагал оформить центральный вход в здание Горсовета символичным барельефом с серпом и молотом, которые вплотную примыкают к гербу Советского Союза. Выразительность композиции придает некоторый наклон рабоче-крестьянских орудий труда, при этом вся конструкция не выглядит неустойчивой. Но вероятно такое обращение с символикой государства сочли слишком вольным, и идея была отвергнута, сохранившись только в макете.

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Метки:
история зеленограда, архитектура, Покровский Игорь Александрович
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