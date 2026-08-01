Солидный строгий портал, обрамляющий вход в здание префектуры, мог бы выглядеть совершенно иначе — столь же брутально, но более динамично — если бы первоначальный замысел главного архитектора Игоря Покровского был реализован.

Как именно — Зеленоградский музей показал на выставке «На поверхности», которая сейчас проходит в Выставочном зале в корпусе 1410 и на которой можно увидеть образцы монументально-декоративного искусства, украшающего наш город внутри и снаружи.