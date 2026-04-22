Дом на Полянке и его обитатели

Мария Покровская:

Папа родился в Москве, в доме №50 на Полянке. И всю жизнь очень любил родное Замоскворечье, его уютные улочки, хранившие особенную прелесть старинной Москвы, где прошли его детство и юность. Вероятно, поэтому и любимый писатель его был Иван Шмелев, автор «Лета Господня» и вдохновенный певец этих мест.

Дом на Полянке был небольшой двухэтажный. Он стоял во внутреннем дворе, куда был вход с улицы через арку. Квартиры в нем были коммунальные. Покровские жили на первом этаже: вход налево, большой коридор, общая кухня, три комнаты.

Папин отец — Александр Андреевич Покровский (1898-1988) — был физиком. Он долгие годы работал в НИИ содержания и методов обучения — разрабатывал методику преподавания физики в школе, создавал оборудование для кабинетов физики, писал учебники и методические пособия, которыми пользуются до сих пор. Дедик, как мы его называли, был страстный рыболов, причем признавал только удочки и умудрялся возвращаться с уловом даже тогда, когда остальные рыбаки приходили с пустыми руками. Эту страсть от него унаследовал и мой папа, и мы с братом. Дедик оставил для нас — своих внуков, прекрасно написанные лирические воспоминания о Рязани, о своем детстве и юности.

Папина мама — Мария Федоровна Покровская (1896-1985) была старшей дочерью рязанского священника. В молодости она ещё успела и с офицерами на тройках покататься, и поработать учительницей младших классов, а после замужества и рождения детей стала образцовой хозяйкой большого гостеприимного дома.

У Марии Федоровны, которую мы звали бабулей, было три сестры и брат. В советское время все они были ущемлены как члены семьи священнослужителя. И бабуля принимала к себе всех, в доме часто гостили или подолгу жили ее сестры и родственники, а племянники и вовсе были приняты в семью, что было по тем временам мужественным поступком.

Папа был младшим в семье — по-домашнему его звали Гарик. Его сестра Галина была старше на три года. Кроме Покровских в коммунальной квартире жила ещё семья бабы Анисьи — папиной няни, о которой он с теплотой вспоминал всю жизнь.

Дом был открытым, в нем всегда были рады гостям. Мария Федоровна была превосходной хозяйкой. И в то же время она очень экономно вела хозяйство. Хотя времена были суровые, скудные, всё у неё было на высшем уровне.