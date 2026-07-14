Жилой дом и несколько соседних дворов повреждены: в квартирах выбиты окна, есть локальные разрушения, пострадали припаркованные автомобили. Об этом рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков, комментируя локальные последствия массированного налёта БПЛА на московский регион в ночь на понедельник. О состоянии пострадавших детей подробностей нет.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что взрыв произошёл около пяти часов утра: «Окна выбиты у нашего дома на улице Баранова, 35, и у дома напротив на Банковской улице, 30. Вроде он не взорвался, а просто влетел в 7-й этаж. Также пострадали машины: выбиты стёкла, деформированы кузова».