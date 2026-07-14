Двое детей пострадали в Солнечногорске из-за попадания беспилотника в жилой дом 14.07.2026 ZELENOGRAD.RU

Жилой дом и несколько соседних дворов повреждены: в квартирах выбиты окна, есть локальные разрушения, пострадали припаркованные автомобили. Об этом рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков, комментируя локальные последствия массированного налёта БПЛА на московский регион в ночь на понедельник. О состоянии пострадавших детей подробностей нет.

Очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что взрыв произошёл около пяти часов утра: «Окна выбиты у нашего дома на улице Баранова, 35, и у дома напротив на Банковской улице, 30. Вроде он не взорвался, а просто влетел в 7-й этаж. Также пострадали машины: выбиты стёкла, деформированы кузова».

Для жителей повреждённых квартир открыли пункт временного размещения в новом корпусе школы 4 по адресу: Молодёжный проезд, строение 4. Там можно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, горячее питание, воспользоваться душем и при необходимости остаться на ночь. Рядом организовали отдельный пункт для домашних животных.

Специалисты управляющей компании и муниципальной службы начали расчищать фасад и двор, обследовать квартиры и оценивать ущерб. Техническое обследование дома планируют завершить до завтра.

«Ни один пострадавший не останется без внимания. Всем жителям будет оказана необходимая помощь», — пообещал Михальков. Телефон горячей линии: 8-800-201-67-47.

После прошлой массированной атаки БПЛА 17 мая власти Солнечногорска официально опубликовали порядок выплат за повреждённое имущество, включая автомобили. В Москве аналогичного порядка на тот момент не было — жители Зеленограда не получали компенсации за повреждённые автомобили и имущество в квартирах.

Читайте также
Машины разбиты, компенсаций нет: как зеленоградцы пытаются получить выплаты за ущерб от БПЛА
Читайте также
Счёт идёт на сотни тысяч: кто оплатит мебель и технику в квартирах, пострадавших от атаки беспилотника
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Метки:
дроны, беспилотники, бпла, солнечногорск
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
На сильный шум и запах газа пожаловались жители 20-го микрорайона. Вероятно, проводился технологический сброс Новости
Улитки устроили ранний завтрак в 5-м микрорайоне Новости
Причиной двух загрязнений пруда в 1-м микрорайоне за июнь стали сброс неизвестных веществ и сильные дожди Новости
Двое детей пострадали в Солнечногорске из-за попадания беспилотника в жилой дом Новости
День точной диагностики в ветеринарном центре «Оригами» Реклама
Стендап-концерт Алеси Казанцевой — блогера, писателя, режиссера «Ночного дозора» и «Елок»: 14 августа в ДК МИЭТ Новости
Фонари в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом так и не заработали в обещанный срок — до конца июня. Но подрядчик уже возобновил работы и рассчитывает завершить их в августе Новости
Сообщений о пустых АЗС стало почти вдвое меньше. Что происходит с бензином в Зеленограде Новости
Фильмы про детей, сложные решения, великодушие, смелость и дружбу смотрят и обсуждают в июле в Озеропарке — по средам в 17:00 Новости
Жителя Химок осудили за госизмену — он передавал Украине данные о Шереметьево Новости
РМАТ: программы обучения и перспективы трудоустройства Реклама
Экскурсия на лодках по городскому пруду — Музей Зеленограда придумал новый формат краеведческих прогулок и проведет первую 24 июля Новости
Маршруты трёх автобусов продлят после Крюковской площади Новости
iPhone, смартфоны и техника Apple — с гарантией в UpgradeShop Реклама
Погибшие в Истре, поврежденный дом в Солнечногорске — последствия ночной атаки беспилотников Новости
Зеленоград затопило после воскресного ливня Новости
Новый пляж на Чёрном озере снова размыло дождём. Жители предупреждали, что песок надо убрать от воды Новости
Фонду помощи животным «Ника» исполнилось 15 лет. Он начинался с небольшого приюта в Малино, а вырос в крупный фонд с проектами по всей России Новости
Школьница из Зеленограда заняла призовое место на конкурсе дизайна со светильниками в виде космических китов Новости
Число курьеров в Москве за год выросло почти в полтора раза. Число заказов растёт не так быстро Новости
Ночные работы у детсадов объяснили «текущим ремонтом». Что именно делают, власти не уточнили Новости
Мошенники снова добавляют зеленоградцев в фейковые чаты «Мосэнергосбыта» и требуют получить «уникальный ключ» Новости
Мама приехала за 1500 километров, чтобы в сложной ситуации родить сына в зеленоградском роддоме Новости
На пруду в 12-м микрорайоне высадили водные растения на специальном биоплато Новости
После смены владельца парковка в 17-м микрорайоне подорожает на треть — до 8000 рублей Новости
Электробус вышел на маршрут 400к между Зеленоградом и метро «Сходненская» Новости
«Конфета Зеленоград» появилась в новой кофейне в доме «Флейта» Новости
Семейный досуг при любой погоде организуют в шатре библиотек у Школьного озера: в субботу мероприятия посвятят «Волшебнику Изумрудного города», в воскресенье — книгам Паустовского и Сутеева Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру