Жилой дом и несколько соседних дворов повреждены: в квартирах выбиты окна, есть локальные разрушения, пострадали припаркованные автомобили. Об этом рассказал глава Солнечногорска Константин Михальков, комментируя локальные последствия массированного налёта БПЛА на московский регион в ночь на понедельник. О состоянии пострадавших детей подробностей нет.
Очевидец рассказал «Зеленоград.ру», что взрыв произошёл около пяти часов утра: «Окна выбиты у нашего дома на улице Баранова, 35, и у дома напротив на Банковской улице, 30. Вроде он не взорвался, а просто влетел в 7-й этаж. Также пострадали машины: выбиты стёкла, деформированы кузова».
Для жителей повреждённых квартир открыли пункт временного размещения в новом корпусе школы 4 по адресу: Молодёжный проезд, строение 4. Там можно получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, горячее питание, воспользоваться душем и при необходимости остаться на ночь. Рядом организовали отдельный пункт для домашних животных.
Специалисты управляющей компании и муниципальной службы начали расчищать фасад и двор, обследовать квартиры и оценивать ущерб. Техническое обследование дома планируют завершить до завтра.
«Ни один пострадавший не останется без внимания. Всем жителям будет оказана необходимая помощь», — пообещал Михальков. Телефон горячей линии: 8-800-201-67-47.
После прошлой массированной атаки БПЛА 17 мая власти Солнечногорска официально опубликовали порядок выплат за повреждённое имущество, включая автомобили. В Москве аналогичного порядка на тот момент не было — жители Зеленограда не получали компенсации за повреждённые автомобили и имущество в квартирах.