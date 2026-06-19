24 июня (среда) 17:00—19:00, квест «Звездный маршрут» (6+)
Бесплатно и без регистрации.
Это приключение для юных исследователей космоса, где наука встречается с игрой, а каждый участник становится настоящим космонавтом. Детям предстоит пройти все этапы подготовки к полету, разгадать космические тайны и благополучно вернуться на Землю.
25 июня (четверг) 17:00—19:00, квест «Тайны двух миров» (6+)
Бесплатно и без регистрации.
В особенном приключении обещают соединить магию перевоплощений и силу ума. Участникам предстоит разгадать древние тайны и создать собственную историю в ярких костюмах с помощью школы актерского мастерства и компьютерной академии для детей.
«Космический городок» на площади Юности
Организаторы фестиваля «Лето в Москве» собрали у «Электрона» «космическую» площадку: здесь есть ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте. Также работает новый аттракцион — «Дронодром»: посетителям предлагают управлять игровым беспилотником и провести его через препятствия.
Показали новые инсталляции здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62475/.
Площадка «Лето в Москве» работает со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — технический день.
А еще здесь все лето проводят спектакли, мастер-классы, соревнования и игры для детей. Программа на площади Юности: https://leto.mos.ru/venues/9968210/.
Рекомендуем отслеживать актуальный прогноз погоды — фестиваль организуют под открытым небом.
Мероприятия проходят на площади Юности. Вход свободный.