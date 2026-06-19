24 июня (среда) 17:00—19:00, квест «Звездный маршрут» (6+)

Бесплатно и без регистрации.

Это приключение для юных исследователей космоса, где наука встречается с игрой, а каждый участник становится настоящим космонавтом. Детям предстоит пройти все этапы подготовки к полету, разгадать космические тайны и благополучно вернуться на Землю.

25 июня (четверг) 17:00—19:00, квест «Тайны двух миров» (6+)

Бесплатно и без регистрации.

В особенном приключении обещают соединить магию перевоплощений и силу ума. Участникам предстоит разгадать древние тайны и создать собственную историю в ярких костюмах с помощью школы актерского мастерства и компьютерной академии для детей.

«Космический городок» на площади Юности

Организаторы фестиваля «Лето в Москве» собрали у «Электрона» «космическую» площадку: здесь есть ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте. Также работает новый аттракцион — «Дронодром»: посетителям предлагают управлять игровым беспилотником и провести его через препятствия.

Показали новые инсталляции здесь: https://www.zelenograd.ru/news/62475/.