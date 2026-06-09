У «Электрона» устанавливают «космическую» площадку: там уже стоят ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте. По силуэту он напоминает памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.
Монтаж ещё продолжается — они пока за ограждением. Вероятно, это будет какая-то тематическая площадка фестиваля «Лето в Москве» — детали пока неизвестны.
Также на площади заработал новый аттракцион — «Дронодром». Посетителям предлагают управлять игровым беспилотником и провести его через препятствия.
Ко Дню России на площади Юности обновили и качели: на них появилась праздничная символика.
Площадка «Лето в Москве» работает со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — технический день.