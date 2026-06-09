У «Электрона» устанавливают «космическую» площадку: там уже стоят ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте. По силуэту он напоминает памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.



Монтаж ещё продолжается — они пока за ограждением. Вероятно, это будет какая-то тематическая площадка фестиваля «Лето в Москве» — детали пока неизвестны.