Космонавты, ракеты и аттракцион по управлению беспилотником появились на площади Юности 09.06.2026 ZELENOGRAD.RU

У «Электрона» устанавливают «космическую» площадку: там уже стоят ракета, планеты, спутники и фигура космонавта на высоком постаменте. По силуэту он напоминает памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте в Москве.

Монтаж ещё продолжается — они пока за ограждением. Вероятно, это будет какая-то тематическая площадка фестиваля «Лето в Москве» — детали пока неизвестны.

Также на площади заработал новый аттракцион — «Дронодром». Посетителям предлагают управлять игровым беспилотником и провести его через препятствия.

Ко Дню России на площади Юности обновили и качели: на них появилась праздничная символика.

Площадка «Лето в Москве» работает со вторника по четверг с 12:00 до 20:00, в пятницу — с 12:00 до 22:00, в субботу — с 10:00 до 22:00, в воскресенье — с 10:00 до 20:00. Понедельник — технический день.

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Метки:
досуг, площадь юности, космонавтика
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