Компания должна предоставить сведения о средневзвешенных ценах, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании повышения стоимости топлива.



В ведомстве подчеркнули, что повышение цен произошло только на заправках «Нефтьмагистрали», тогда как другие крупные сети стоимость топлива не меняли.



Сегодня на всех станциях «Нефтьмагистрали» АИ-92 продавался по 85,99 рубля, АИ-95 — по 94,99. На соседних заправках крупных сетей АИ-95 стоит 68-71 рубль.



Зеленоград.ру собрал подробную картину цен на АЗС вокруг города: https://www.zelenograd.ru/news/62578/



Совладелец сети Александр Ерастов объяснил изданию «База» повышение цен тем, что топливо теперь везут из Белоруссии. «Было бы лучше, если бы мы просто закрылись? Поэтому крутимся как можем», — сказал он.



К концу четверга на некоторых заправках вокруг Зеленограда начали скапливаться очереди, местами топливо закончилось. Это может быть связано с ажиотажном спросе после попадание беспилотников в Московский нефтеперерабатывающий завод.



При этом в мэрии сообщили, что поставки нефтепродуктов в город и работа АЗС продолжаются в штатном режиме.