Федеральная антимонопольная служба (ФАС) запросила у сети АЗС «Нефтьмагистраль» данные о ценообразовании после того, как стоимость бензина на её станциях оказалась на 20-26 рублей выше, чем у других крупных сетей.
Компания должна предоставить сведения о средневзвешенных ценах, объемах реализации, рентабельности продаж и экономическом обосновании повышения стоимости топлива.
В ведомстве подчеркнули, что повышение цен произошло только на заправках «Нефтьмагистрали», тогда как другие крупные сети стоимость топлива не меняли.
Сегодня на всех станциях «Нефтьмагистрали» АИ-92 продавался по 85,99 рубля, АИ-95 — по 94,99. На соседних заправках крупных сетей АИ-95 стоит 68-71 рубль.
Зеленоград.ру собрал подробную картину цен на АЗС вокруг города: https://www.zelenograd.ru/news/62578/
Совладелец сети Александр Ерастов объяснил изданию «База» повышение цен тем, что топливо теперь везут из Белоруссии. «Было бы лучше, если бы мы просто закрылись? Поэтому крутимся как можем», — сказал он.
К концу четверга на некоторых заправках вокруг Зеленограда начали скапливаться очереди, местами топливо закончилось. Это может быть связано с ажиотажном спросе после попадание беспилотников в Московский нефтеперерабатывающий завод.
При этом в мэрии сообщили, что поставки нефтепродуктов в город и работа АЗС продолжаются в штатном режиме.