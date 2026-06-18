Разброс цен большой

Мы проверили цены на 39 заправках в радиусе 10 километров от центра Зеленограда по сервису «Яндекс Заправки».

На середину дня 18 июня средняя стоимость топлива на заправках:

— АИ-92: 68,31 рубля за литр

— АИ-95: 76,60

— АИ-100: 99,12

— Дизель: 82,04

Самое дешевое топливо на заправках «Газпромнефти», самое дорогое — на «Нефтьмагистрали». Разброс цен доходит до 23-29 рублей за литр.

Дефицита нет

Нехватки топлива по данным читателей «Зеленоград.ру» нет. Часть людей заправлялась впрок: поступали сообщения об очередях и о том, что газели набирали топливо «бочками».

Однако на некоторых АЗС действует запрет на заправку в канистры. Читательница, заправлявшаяся на «Роснефти» на Панфиловском проспекте в середине дня, подтвердила: ограничений на объем нет, но в канистры не наливают.

Ограничения на объем всё же встречаются точечно: на «Татнефти» отпускают не более 30 литров бензина, на Газпромнефти с утра было ограничение 20 литров, а также на АЗС у 17-го микрорайона с утра не было АИ-95.

Данных о реальной нехватке пока нет — скорее тревога на фоне новостей об НПЗ. Предыдущие проверки редакции общего дефицита также не подтверждали.