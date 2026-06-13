Платную парковку запускают в Голубом 13.06.2026 ZELENOGRAD.RU

На Родниковой улице поставили дорожный знак и нарисовали синюю прерывистую линию, которой обозначают зону платной парковки. Эта улица — одна из шести мест в Голубом, где администрация Солнечногорска планировала расширить зону платной стоянки с 1 июня.

Всего в постановление было шесть новых участков: три на Тверецком проезде, два на Трёхсвятской улице и один на Родниковой улице.

Один участок на Тверецком проезде — возле школы, на пересечении с Парковым бульваром — отнесён к административной зоне. Остальные, включая Родниковую улицу, — к жилой зоне.

Для жилых зон тарифы ниже: 35 рублей в час для легковых машин, 20 рублей для мотоциклов и 70 рублей для грузовиков. В административной зоне — 65, 35 и 130 рублей соответственно.

Первые 10 минут стоянки должны быть бесплатными. Бесплатно парковаться также можно по воскресеньям и праздничным дням, а электромобилям — в любой день.

Для жителей домов в жилых зонах предусмотрены резидентные разрешения: с ними парковка бесплатна с 20:00 до 8:00, а в остальное время владельцы легковых машин смогут пользоваться парковкой за 1500 рублей в год.

Официально о запуске платной парковке пока не объявлено, но сам факт появления знака означает необходимость платить.

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Метки:
деревня голубое, платная парковка
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