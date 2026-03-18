Платные парковки планируют ввести в Голубом 18.03.2026

Шесть участков платных парковок появятся в Голубом с 1 июня, если утверждят подготовленный в администрации Солнечногорска проект постановления о расширении зоны платных парковок.

Они появятся на трёх участках Тверецкого проезда, двух участках Трёхсвятской улицы и на одном участке Родниковой улицы.

Один из участков на Тверецком проезде (на пересечении с Парковым бульваром, возле школы) отнесён к административной зоне, остальные участки — в жилой зоне.

Лучше увидеть участки платных парковок можно на картах.

Парковки в жилых зонах будут стоить 35 рублей в час для легковых машин, 20 — для мотоциклов, 70 — для грузовиков. В административной зоне тарифы выше: 65 рублей в час для легковых, 35 для мотоциклов, 130 для грузовиков.

Бесплатными парковки будут в первые 10 минут стоянки, в любое — по воскресеньям и в праздничные дни. А для электромобилей — в любой день.

На парковках в жилых зонах местные жители могут оформить резидентное разрешение и пользоваться парковкой бесплатно с 20:00 до 08:00, а в остальное время — за 1500 рублей в год для владельцев легковых машин.

