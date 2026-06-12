Четырёхзвёздочный зеленоградский отель получил премию «Лучше, чем Hotel». Награду ежегодно вручают отелям-партнёрам платформы за сочетание трёх показателей: высокий стандарт чистоты, отличный сервис и стабильная оценка гостей от 4,0.



Это не публичный рейтинг для покупателей, а внутреннее признание платформы: в поиске Ozon Travel отель никак особо не помечен.



Для самого «Бенедикта» награда — уже не первая. В декабре 2023 года отель победил на премии правительства Москвы «Путеводная звезда» в номинации «Лучшая гостиница 4*», обойдя Radisson Blu и Pentahotel, и стал самым молодым лауреатом за историю конкурса. В начале года отель прошел сертификацию по международному стандарту для гостей из Китая. В прошлом году получил награду «Приятно оставаться» от Яндекса.



Benedict Hotel&SPA открылся в 2022 году и стал первым в городе объектом такого уровня. У него есть своя спа-инфраструктура — с бассейном и хаммамами, а также ресторан паназиатской кухни ZIAMO, шеф-повар которого регулярно забирает награды на московских конкурсах.