Отель в Никольском проезде прошел сертификацию по международному стандарту China Friendly, подтвердив высокий уровень сервиса для гостей из Китая.

В отеле к изменениям подошли всесторонне: внутренние навигационные таблички, вся документация и печатные материалы, включая материалы ресторана Ziamo и спа-комплекса, переведены на китайский язык. Запущена китайская версия сайта отеля, для оплаты теперь можно использовать карту UnionPay.

В номерах появился рум-сервис на китайском языке, доступный через QR-код. Интерфейс телевизора можно перевести на китайский, подключили популярные китайские телеканалы. Меню завтраков и шведский стол в ресторане адаптировали с учетом гастрономических предпочтений туристов, введя новые позиции. На ресепшене карты и брошюры с интересными местами Москвы на родном языке туристов.