Отель в Никольском проезде прошел сертификацию по международному стандарту China Friendly, подтвердив высокий уровень сервиса для гостей из Китая.
В отеле к изменениям подошли всесторонне: внутренние навигационные таблички, вся документация и печатные материалы, включая материалы ресторана Ziamo и спа-комплекса, переведены на китайский язык. Запущена китайская версия сайта отеля, для оплаты теперь можно использовать карту UnionPay.
В номерах появился рум-сервис на китайском языке, доступный через QR-код. Интерфейс телевизора можно перевести на китайский, подключили популярные китайские телеканалы. Меню завтраков и шведский стол в ресторане адаптировали с учетом гастрономических предпочтений туристов, введя новые позиции. На ресепшене карты и брошюры с интересными местами Москвы на родном языке туристов.
«Мы стараемся, чтобы каждый сотрудник знал, как сделать пребывание иностранных гостей комфортным, — рассказывает управляющая отелем. — Это касается всего: от встреч на ресепшене до рекомендаций по маршрутам и работы с рум-сервисом. Мы изучаем культуру гостей, чтобы заранее чувствовать их потребности».
Чтобы лучше понимать особенности китайской культуры и традиций, персонал отеля проходит специальное обучение.
Отель обслуживает не только туристов из Китая, но и гостей из Кореи, Индии и других стран, предлагая международный сервис. Так, отель на Никольском проезде стал местом, где комфорт, продуманный сервис и уважение к культурным особенностям гостей сочетаются в одном пространстве, делая пребывание в Зеленограде удобным и приятным не только для китайских туристов.
В преддверии Китайского Нового года в Benedict Hotel&SPA украшают общие зоны и ресторан традиционными красными фонарями и праздничными элементами, создавая атмосферу праздника и подчеркивая особое внимание к гостям.